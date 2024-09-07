趙露思臉容超精緻完美零瑕疵　惹整容疑雲掀逾3億閱讀量

內地兩大頂流女星劉亦菲、趙露思近日同場出席品牌活動，引來全網關注。兩大美女打扮性感高雅，連生圖都狀態大好，絕對難分高下，但趙露思似乎搶了不少焦點，事關她臉部被質疑與從前大不同，變得更為精緻近乎完美，惹來整容疑雲，在微博引來逾3億閱讀量。

劉亦菲﹑趙露思同場出席活動引起關注。（寶格麗微博圖片）

「神仙姐姐」劉亦菲多年來深受該珠寶品牌喜愛，在今年5月現身意大利羅馬出席品牌活動時，就被網民目擊到外型上發福不少，臉部圓潤，雙下巴明顯，肉底感滿滿，整張臉失去了輪廓感。還有身材膨脹不少，給人一種虎背熊腰感覺。

5月份出席活動的劉亦菲被指發福。（微博圖片）

相隔4個月後她在上海再次出席該品牌活動，似乎減肥成功，明顯地比起5月份時的狀態好。從網民的零修圖鏡頭下可見，身穿低胸紅色貼身長裙的劉亦菲，身材曲線凹凸有致，腰窩線條明顯，而且臉部輪廓線條顯而易見，下顎線線條明顯，皮膚白皙，V臉非常，狀態非常之好。

生圖的劉亦菲狀態大好。（微博圖片）

精修圖同生圖分別不大。（寶格麗微博圖片﹑微博圖片）

而同場的趙露思則身穿黑色低胸長裙現身，大曬白滑美背，性感又高雅。但有網民總覺得她臉部看起來甚是怪異，臉頰蘋果肌部分特別明顯，鼻子亦特別高挺，皮膚狀態超緊實，膚感高光度顯而易見，皮膚白到反光，臉上幾乎零瑕疵，接近完美。

去年同今年的趙露思。（視覺中國﹑寶格麗微博圖片）

正因為如此所以惹來她整容的疑雲，甚至有網民找出她從前照片與現今模樣作比較，早期模樣清純感十足，臉部柔美，而現在五官看起來特別精緻，鼻子顯得相當高挺，整個人氣質看起來也不一樣了。有網民留言表示：「鼻子都不一樣了」、鼻子太明顯」、「打針」等，未知是化妝技術問題還是現場燈光問題造成，她總給人一種不一樣的感覺。

趙露思被積質疑整容。（視覺中國）

逾3億閱讀量。（微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

對於網傳她整容，趙露思亦忍無可忍，透過工作室發出聲明，表示已透過律師事務所完成證據固定，並將即刻向法院提起訴訟，請求法院責令相關網絡平台依法披露涉案網絡用戶的實名身份信息，並通過訴訟追責。