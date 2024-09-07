傳鄭欣宜神隱年半秘密返加拿大生B　安胎後即將全面復出

鄭欣宜勇奪商台「叱咤樂壇女歌手金獎」及「我最喜愛的女歌手」，更一度被捧為「天后中的天后」，但去年3月完成個人演唱會後她就停工休息，休養至今已一年半有多。而在這一年半時間中，她曾被粉絲「野生捕獲」，又一度傳出患病消息，但最近有傳鄭欣宜「神隱」的原因是秘密返加拿大生B。有消息指現時已升呢做媽媽，安好胎之後的鄭欣宜，即將全面復出。

鄭欣宜去年3月完成個人演唱會後她就停工休息，休養至今已一年半有多。（資料圖片）

鄭欣宜去年3月完成個人演唱會後她就停工休息，休養至今已一年半有多。（資料圖片）

去年年初，鄭欣宜曾在IG貼出與外籍髮型師好友Benjamin的合照，當時身材並無懷孕徵狀。欣宜與外籍髮型師緋聞男友貼親密Staycation照 疑似公布戀情？

傳鄭欣宜停工返加拿大生B。（Instagram＠princejoyce）

幾時會見到鄭欣宜復出呢？（資料圖片）

鄭欣宜。（IG@princejoyce）

鄭欣宜上載與媽媽肥姐沈殿霞當年合照。（IG@princejoyce）

鄭欣宜曾被「野生捕獲」。（網上照片）

鄭欣宜神隱七個月首露面 素顏與粉絲合照清減不少成個靚晒

現年37歲的鄭欣宜（Joyce），去年四月底疑因抑鬱症復發絕跡幕前，當時欣宜經理人林姍姍曾回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」從去年至今長達一年多的時間，鄭欣宜基本上沒有再公開露面，只是為好友許廷鏗新歌《一場同學》做MV女主角，以及為迪士尼動畫《星願奇緣》擔任粵語配音工作。今年初有讀者向《香港01》 透露於加拿大偶遇鄭欣宜為肥姐掃墓，相隔七個月，有鄭欣宜粉絲於今日（6日）在鄭欣宜TG群組，分享傍晚時分巧遇她現身於香港某商場，並且與她合照留念。

鄭欣宜相隔7個月更新IG 精神奕奕復工再展歌喉

自今年3月紅館個唱後，鄭欣宜疑因抑鬱症復發絕跡幕前，社交平台最後更新已是4月尾，Joyce經理人林姍姍曾回應︰「Joyce的確係病咗，療傷之中。」相隔7個月欣宜終再更新IG令粉絲相當興奮。

欣宜已經神隱半年。（IG@princejoyce）

早前欣宜為好友許廷鏗（Alfred）的新歌《一場同學》MV擔任女主角，慢慢重啟工作模式，近日又與ERROR副隊長何啟華（阿Dee）一同為為迪士尼動畫《星願奇緣》粵語版配音，更獻唱5首歌曲。欣宜在11月28日更新IG貼出新相：「誠心來許願~勇敢爭取心中的奇緣。今次能夠為迪士尼100週年動畫《星願奇緣》配音聲演Asha雅莎。雖然唔係每一個願望都可以馬上實現到，但係只要唔放棄，願望總有一日係可以成真架！希望你同我一樣都『相信許願嘅力量』。仲有，由我主唱嘅主題曲《星願》現已於各大音樂平台上架。等緊睇戲？不如聽咗歌先！」