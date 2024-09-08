陳凱琳罕談不似中國人被父母收養傳聞　四字回應試著擁抱不完美

33歲的前港姐兼華姐冠軍陳凱琳（Grace），自2018年下嫁鄭嘉穎被私有化後沒有再拍劇，一面相夫教子，一面積極經營其社交平台轉型做KOL，雖然轉了工作「航道」，但陳凱琳一樣撈得風生水起，加上形象健康，成為不少品牌和廣告商的寵兒，吸金力極強。

陳凱琳是2013年香港小姐冠軍暨最上鏡小姐。（視覺中國）

陳凱琳（Grace）在2013年奪得港姐冠軍，並在翌年以大熱姿態奪得華姐冠軍。（視覺中國）

近日，陳凱琳接受網上節目訪問，題目是「明星光環外的她」，除了分享扮靚、配搭心得外，亦與主持Michelle Zhang大談心裡話。陳凱琳被問到作為一個公眾人物，同時會面對很多讚美和批評，個情況就是你可能每天過得很好、好開心，可能有100個人在誇你，但只需要一個人批評你，就會毀掉你一天，她會如何應對？陳凱琳自言是一個對批評比較敏感的人，這也是她一直在努力克服的東西，她希望做到面對這些批評時，都無所謂。有很多人教過她如何不那麼在意，但她覺得某些時候，在意批評也有好處，因為有時這些批評是有建設性的，能幫助到她。

陳凱琳自與鄭嘉穎結婚後，便沒再拍劇，並為對方誕下3個可愛兒子。(IG圖片)

一家五口美滿幸福。(IG圖片)

陳凱琳舉例在她演藝生涯中，有人給她關於如何在鏡頭前講話的建議，但另一方面不應該被某一個批評困住，如果覺得那個批評是有幫助的，她會自己消化它，或者與別人聊一聊。陳凱琳認為承認這些批評對你有影響，並不是一件丟臉的事，當說出來的時候，實際是幫助你去思考，批評對你的影響，沒想像中大，找志同道合的人聊聊，笑一笑就無事。如果真的有一些話，讓你很受傷，也不要害怕，可以直接告訴那個人，「嘿，我覺得你說的這些話不太友好，我希望你能尊重我，不要再說這些了，請不要繼續在社交媒體發表這樣的言論。」

陳凱琳近年成功轉型KOL。(IG圖片)

深受品牌喜愛，吸金力極強。(IG圖片)

不時展示性感一面。(IG圖片)

陳凱琳又言朋友們總是提醒她，她要多愛自己一些，因為有了孩子後，她的重心總是放在小朋友身上，想著如何讓他們快樂，如何給他們一個美好的童年，等他們長大後會講「哇！我父母做得很好」。但朋友跟她說妳需要後退一步，去肯定妳已經給妳孩子的一切，肯定妳為他們所做的努力，即使結果不如預期，當做到這點，才可更專注於自己。如人們常說，當妳照顧好自己時，妳才能更好得照顧他人。陳凱琳笑指當了媽媽後，比她18歲時更享受喝酒的樂趣，雖然現在多了份責任感，但也會給自己一些時間，她現在已可做到把小朋友給別人照顧三小時，做自己的事而不感到內疚，如果與朋友去旅行，她就不會想太多，無憂無慮去玩，做回22歲的陳凱琳。

陳凱琳近日接受KOL兼模特兒的Michelle Zhang訪問。（Youtube截圖）

陳凱琳在節目中大訴心裡話。（Youtube截圖）

談到被指似其他種族。（Youtube截圖）

被指不似中國人。（Youtube截圖）

其後，陳凱琳被問到如何與自己的不安全感共存時？她坦言從外表層面來說，她有很有不安全感，因她初入行時總是有人說妳看起來不像中國人，妳看起來像其他種族，妳的父母可能收養了妳但妳不知道，妳的臉太長了，妳的膚色太深了，妳太瘦了像「一根筷子」一樣，所以對她來說有很多東西讓她覺得自己不夠漂亮、不夠好。而這些年來，這讓她意識到，「嘿，當你走在街上，無論是在香港，還是其他地方，每個人都長得不一樣，每個人都有自己的獨特之處，我覺得如果我們都像模子刻出來的一樣，長得一模一樣，這不僅僅是無聊，還會讓一切變得很平淡。」

令她對自己失去信心。（Youtube截圖）

說她瘦得像筷子一樣。（YouTube截圖）

抨擊臉長、膚色深。（YouTube截圖）

說她是被父母收養。（Youtube截圖）

所以陳凱琳說她試著擁抱這些不完美，並想著，是的，我不是你想像中的模樣，到「我就是我」，而且她是個有信仰的人，神創造了她這個樣子，她不會去改變自己。「我希望保持自己的樣子，我希望人們看到我時會說那是Grace，那就是她的模樣，這樣也是一種美。」

陳凱琳表示近年試著去擁抱這些不完美。（Youtube截圖）

陳凱琳說：「我就是我！」（Youtube截圖）

陳凱琳與家人感情好到爆！（影片截圖）

一家人一條心。（影片截圖）

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