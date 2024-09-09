陳樂榣葉泓聲宣布三年抱兩　預產期1月趕及追龍B：叫我要去紥咗佢

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）與棄歌從商的陳樂榣(Ally)組織家庭，去年誕下愛情結晶品Gia，人見人愛的Gia轉眼間已經一歲，他們昨日(8日)為女兒搞生日會之外，更一起對在場好友們再透露喜訊，Ally再度懷孕，明年1月中預產期，預計可趕及追到龍B，換言之他們兩年抱兩，果然夠勤力，Gordon笑言：「Ally知道我太喜歡小朋友，驚我 遲啲又想再生BB，叫我要去紥咗佢，不過3個夠哂數嘞，我要更加勤力-做生意同埋演藝事業雙飛，等太太唔洗咁辛苦。」



葉泓聲與陳樂榣第2胎預產期在1月份。

葉泓聲與陳樂榣為二女Gia慶祝1歲生日，對大女Aris同樣愛鍚。

葉泓聲與陳樂榣開心迎接準備再做父母。

兩人早有計劃再追 Ally：生完可以收工！

他們於Gordon經營的No.2餐廳舉行生日會，一眾好友都來慶祝，包括Ally契妹楊梓菁亦帶埋其囝囝到賀，好友們聽到兩人宣布再有喜，紛紛恭賀追問幾時會一次過擺酒。問到Ally為何咁急在二女Gia 八個月大時又即懷孕？Ally表示：「我和Gordon兩個人一早已有共識想要生兩個，再加上我女兒Aris就三個夠哂數，亦都好感恩又畀我地願望成真，現時4個多月，已經照咗係囝囝，所以好開心，生完就可以收工嘞！」

葉泓聲陳樂榣女兒Gia樣子非常精靈得意。

葉泓聲陳樂榣宣布家有喜事，追B成功非常開心。

葉泓聲陳樂榣宣布家有喜事，追B成功非常開心。

葉泓聲感謝陳樂榣為他再追多個，兩人趕及明年1月中再生龍仔。

Ally大讚Gordon基因好，Gia非常可愛靚女，加上Gordon是一位好顧家的老公及細心老竇，照顧二女Gia周到之外，對大女Aris一樣用心，促使她再追多個。她亦已告訴大囡做大家姐的消息，她指大囡這半年已經好接受妹妹，雖然口硬話唔鍚妹妹，但主動跟她說用零用錢買生日禮物給妹妹。

楊梓菁帶埋BB參加生日會。

楊梓菁與囝囝一齊來祝賀Ally與Gordon。

Ally做足調理才懷孕

Ally自言年紀唔少，所以早有計劃再生BB，所以除了做足修身紥肚療程，更加有中醫師一直做調理，醫師亦認為她非常健康，可以再懷孕，又真的如願，加上其時WOW JEWELLERY尚首飾生意亦上軌道，亦是一個適當時機，不過就辛苦Gordon努力搵錢。

一眾好友到賀大唱生日歌。

一眾好友到賀大唱生日歌。