東張西望｜爆葉蒨文任港姐神秘嘉賓　帶聲夢成員表演有原因

新一屆的《香港小姐競選》將於9月15日舉行，今日（9日）《東張西望》揭曉當晚的「神秘嘉賓」，就是葉蒨文。決賽當晚，葉蒨文會連同一班《聲夢傳奇2》的歌手表演，拍攝當日剛好是趙紫諾（Sabrina）的16歲生日正日，《東張西望》與葉蒨文及林子祥一同送上驚喜。

《東張西望》揭曉《香港小姐競選》當晚的「神秘嘉賓」就是葉蒨文。(節目截圖)

葉蒨文送上祝福：「祝Sabrina 16歲係難忘嘅！」更叫Sabrina許個願，Sabrina感動到熱淚盈眶說：「oh my god！」中文不太好的她說：「I hope our今次嘅表演可以好成功！」鄧凱文問到Sabrina對葉蒨文送上生日蛋糕是否很感動，Sabrina興奮地用英文回應，但說了兩句後立即發現自己應該要用中文回應，所以立即「轉channel」用回中文。但中文不太行的她戰戰兢兢說：「因為我冇諗住會…so happy！」

葉蒨文送上生日祝福。(節目截圖)

Sabrina感動到熱淚盈眶說。(節目截圖)

葉蒨文表示有看過一班《聲夢傳奇2》的歌手演出，所以才選她們出來一起表演，希望可以傳承新一代歌手。葉蒨文大讚她們：「好聽話，好勤力！我最開心就係尋日喺屋企嘅時候，突然間彈個Demo過嚟，全部唱晒所有歌，所以我好感激同感動，你哋個個都肯畀咁多嘅心機。」除了葉蒨文大讚她們外，連林子祥都大讚她們唱歌好聽。

葉蒨文大讚一班《聲夢傳奇2》的歌手。(節目截圖)

除了葉蒨文大讚她們外，連林子祥都大讚她們唱歌好聽。(節目截圖)

葉蒨文還大爆黃洛妍（Janees）在餐廳遇見二人，黃洛妍緊張到說不出話來，葉蒨文更模仿黃洛妍當時的驚叫。葉蒨文說：「我淨係聽到，但我唔知佢做咩，咁就突然間衝過嚟，坐喺我隔離話我係聲夢唔知乜乜乜。」林子祥就搞笑表示：「冇啊，佢冇同我哋埋單啊！」黃洛妍即尷尬到用手擋著臉大笑。