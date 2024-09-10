女歌手抽水問Edan林明禎「打咗羽毛球？」Edan錯手讚好後激動平反

呂爵安（Edan）近日親證與林明禎「了解中」，身為天團偶像的Edan勇於坦承感情狀況，有部份粉絲卻表示失望要脫粉。而近年言論和作風愈見豪放的女歌手J.Arie昨日就加把口，發文：「『了解中』係咪即係打咗羽毛球啦？」疑似抽水，Edan竟然讚好，引起熱議。

Edan與林明禎早前被影到在外地撐枱腳，男方大方承認二人了解中。（網上圖片）

J.Arie疑就Edan與林明禎的緋聞發表意見，結果被批抽水。（IG@jarielui）

早前香港教育局最近公布的中三公民、經濟與社會科教材中，提到初中生若有性衝動，就應提出打羽毛球去制止，事件成為網上熱話，亦衍生出「Friends with badminton」等字眼，而「打羽毛球」一字意思不再單純，亦成為了親密行為的潛台詞。J.Arie的這番言論，似乎表示「了解中」的人已進展神速，雖然冇指名道姓，但由於Edan讚好了這個貼文，令不少人對號入座，覺得她意有所指，甚至認為Edan承認自己已跟林明禎「打咗羽毛球」。

Edan被發現讚好J.Arie的貼文。

不過不少網民對J.Arie的舉動非常不滿，留言鬧爆：「關你X事咩」、「你中文差到咁呀？睇左前文後理未呀？喺度刷存在感」、「看來你都係靠打羽毛球來了解朋友」等等，亦有許多人身攻擊的留言。

而Edan（10日）今午突然發文再解釋與林明禎的關係，當中的「護花」內容，似乎就針對這貼文作回應，她說：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。」變相否認「打羽毛球」。

Edan撰文為與林明禎的戀情解畫，並不點名回應了J.Arie。（資料圖片）

之後Edan承認自己因不想影響林明禎聲譽，所以在最後回應，透露目前仍是「沒有任何其他」的朋友，「明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」