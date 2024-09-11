Edan呂爵安認愛林明禎　女方曾自揭情史「3段舊情」最長拍拖8年

MIRROR成員呂爵安（Edan）早前被踢爆與大馬女神林明禎秘密撻著，二人較早前在歐洲撐檯腳食飯照曝光，還指他們年初已經蜜遊日本，感情穩定。Edan在（8日）出席活動時護花心切，承認與對方還在了解階段中對，於林明禎本月13日將在香港舉行見面會，他向傳媒表示「大家嗰日手下留情啦。有咩問我啦」，之後更細細聲向傳媒請求︰「大家畀啲空間我！」Edan昨天（10日）霸氣總裁上身在社交網公開留言，正認追求女神中。林明禎兩年前宣傳電影《飯戲攻心》曾自揭情史「3段舊情」最長拍拖8年。

網上流傳疑似Sdan與林明禎於歐洲撐枱腳照片。(網上圖片)

Edan昨天（10日）霸氣總裁上身在社交網公開留言，正認追求女神中。（陳順禎攝）

林明禎坦言現實生活裡3位男友：「第一任男友交往8年，第二任2、3年。」至於第三任是否就是2018年被拍到的男星張軒睿，她則笑而不答，僅回：「我忘了。」兩年前她也被問到擇偶條件，林明楨透露以前想比較多，現在則是相處比較重要，「相處時來電的感覺很重要，還要有很多共同興趣與喜好，我需要觀察對方很久，直到符合才會進去那段感情」。

大馬性感女神林明禎樣子甜美、身材驕人，深受宅男喜愛。（資料照片）

雖然感情上可能尚未找到屬意的人，但在工作上她已漸漸習慣在異地工作，她離開馬來西亞家鄉，到台灣發展，現在又到香港闖事業，她說：「我有段時間飛來飛去，有一種空的感覺，差不多要習慣又要飛去另一邊，現在我覺得我住在哪就是家。」她表示心態的轉換很重要，起出面對螢光幕很不適應，會懷疑自己，不過現在都用幽默和輕鬆的態度來面對難關，她笑說：「現在心態調整百毒不侵，什麼都笑笑帶過，什麼都無所謂，最重要的是自己目標有達成就好，做到什麼成就感、滿足感這比較重要。」

林明禎自揭情史「3段舊情」，第3任男友疑是男星張軒睿。（IG圖片）

Edan呂爵安勇敢承認正在追求林明禎。（IG：@edanlui）