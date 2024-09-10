陳偉霆推時裝劇收視差人氣大不如前　傳接拍《老九門2》挽救事業

現年38歲的陳偉霆（William)近年推出的劇集收視口碑都大不如前，即使最近同女星趙露思合拍《許我耀眼》仍不被看好，人氣不及從前。但近日優酷平台官宣片單時出現《九門》一劇，被喻為是他曾主演劇集《老九門》第二季，隨即登上多個微博熱搜，更有傳William已答應接拍，或靠該劇有望翻身。

陳偉霆曾憑《老九門》人氣急升 。（微博圖片）

2016年William主演《老九門》，劇集一推出即大受歡迎，令他知名度急升，更憑劇中張啟山一角成功入駐上海杜莎夫人蠟像館，人氣一時無兩，奠定一線男星地位。

因為《老九門》William成為在內地發展最好的港星之一，但隨後陸續推出的時裝劇成績卻不如《老九門》，就好像《南方有喬木》（豆瓣5.3分）、《橙紅年代》（豆瓣6.4分）、《風暴舞》（豆瓣3.6分）等，劇集成績大不如前。

《風暴舞》在豆瓣只有3.6分。（《風暴舞》微博圖片）

《南方有喬木》在豆瓣只有5.3分。（《南方有喬木》微博圖片）

早前有傳他人氣大不如前，所以夥拍現時最紅女星趙露思一同合拍《許我耀眼》，但消息曝光後引來許多網民不滿，有William粉絲不滿在演員排位上，要以女方優先，不明白他為甚麼要降級為他人作配。而趙露思粉絲亦直斥William是過氣男星，怕他會拖累偶像等，甚至有William粉絲失望到脫粉，劇集未播已引來大家相當不滿。

趙露思﹑陳偉霆合作新劇《許我耀眼》。（趙露思微博圖片﹑陳偉霆微博圖片）

雖然《許我耀眼》不被大家看好，但《老九門》第二季《九門》卻令大家相當期待。事關近日優酷公布2025年片單時，《九門》這部劇集在列，而且劇集作者南派三返在回應網民時留言：「當然有2。」令大家相當之開心。

《九門》熱度相當之高。（微博圖片）

而《九門》只是官宣片單而已，已登上微博熱搜榜多位，其中大家都相當關心主演人員。有傳William將會接拍劇集，而《九門》的海報中只呈現張啟山同二月紅（張藝興 飾）的背景，看似第二季的故事主要集中在他們身上，大家都希望原班人馬出演。