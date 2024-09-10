山花爛漫時劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《山花爛漫時》陸劇又名(大山裡的女校)，有袁子彈、丁涵作為編劇，費振翔為執導，由宋佳、蘭西雅領銜主演的一套以當代農村教育為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《山花爛漫時》｜劇情大綱

雲南省華坪縣的女教師張桂梅在進行家訪時，目睹了許多因貧困而輟學的女孩，這讓她更加堅定了創辦一所全免費女子高級中學的決心。在多方的支持與幫助下，2008年，華坪女子高級中學終於成立，專門為貧困家庭的女孩提供免費教育。張桂梅也毅然立下軍令狀，誓言要提升學生的學業成績。

在經營學校的過程，張桂梅面臨了多重挑戰，包括師資、招生和經費。她依靠堅定的理想信念，帶領教職員工逐步克服這些困難，最終以所有畢業生的高考成績均達標的優異表現，交出了令人滿意的成果，吸引了越來越多的孩子前來報名。

隨著學生人數的增加，各種新問題和困難接踵而至，而她的健康狀況卻日益惡化。然而，她始終以堅韌不拔的精神和無私奉獻的大愛，在教育戰線上忘我地奉獻，傾注心血與汗水，為山區教育開創了新的篇章。

《山花爛漫時》播出時間｜最新追劇日曆

《山花爛漫時》一共有20集，由播放，今日CCTV-1黃金時間開播，騰訊視頻全網獨播，會員首日20點更新3集，SVIP搶先看1集，週三到週五20點更新2集。而非會員就由。"

電視劇山花爛漫時@Weibo

《山花爛漫時》｜演員人物關係圖

電視劇山花爛漫時@Weibo

《山花爛漫時》｜演員

宋佳 飾 張桂梅

蘭西雅 飾 穀雨

都蘭 飾 蔡桂芝

合詩雨 飾 柳細鶯