黃庭鋒首次商場騷唱歌畀自己60分　唔怕負評多：有好大嘅進步空間

「奧運之星」之一的黃庭鋒自主持奧運節目即時傳譯日文後，人氣立即馬上飆升。日前（7日）黃庭鋒到將軍澳一商場出席活動時更大展歌喉，被路過的網民拍下更大讚其「靚仔」唱歌又好聽，更指TVB應該要力捧。

黃庭鋒到將軍澳一商場出席活動時更大展歌喉，被路過的網民拍下更大讚其「靚仔」唱歌又好聽。(小紅書圖片)

「奧運之星」之一的黃庭鋒自主持奧運節目即時傳譯日文後，人氣立即馬上飆升。(小紅書圖片)

該網民在社交平台寫下：「香港隨時隨地，都可見到明星歌手。」之後就上載了黃庭鋒在台上唱歌的片段，不少網民都留言大讚他很帥：「黃庭鋒幾好呀應該會力捧」、「哈哈哈哈靚仔庭鋒」、「幾靚仔」、「日文好好果個」、「我以為吳（馮）允謙」。雖然大部分留言都說黃庭鋒很帥，但亦有少量留言是負評：「不是吧，歌手唱成這樣子？」、「開口前挺帥的」。

原來黃庭鋒當日唱了《與我常在》及《分分鐘需要你》兩首歌曲，他接受《香港01》訪問時被問到是否第一次在商場唱歌，他指是第一次：「商場騷係第一次啊，其實真係有少少緊張，因為今次準備嘅時間比較少，因為我去咗加拿大探屋企人，咁所以喺我知道要唱嘅時候我喺加拿大，可以練嘅時間比較少。」黃庭鋒表示當日在台上有點緊張，一抬頭時更看到父母及親友在二樓支持他，他覺得很感動。

黃庭鋒原來係第一次唱商場騷。(陳順禎 攝)

黃庭鋒當日唱了《與我常在》及《分分鐘需要你》兩首歌曲。(陳順禎 攝)

黃庭鋒被問到今次唱現場給自己幾分，他說當站在台上時已經感覺不到緊張，因為已經「百分百投入」在現場環境：「我畀自己60分，有好大嘅進步空間，所以任何嘅comment我都會接受，同埋我都諗住嚟緊會練返唱歌，同會準備更加多首歌嚟表演。」

黃庭鋒覺得自己仲有好大嘅進步空間，希望下次可以更加好。(陳順禎 攝)

黃庭鋒只係畀60分自己。(陳順禎 攝)

黃庭鋒面對著負評，會不會有氣餒的感覺，他即堅定表示「唔會」：「我反而係更加大嘅動力，因為我覺得其實live係一件好難嘅事，因為冇任何嘅音效或者去edit你把聲。你係所有嘢都係，無論你走音甩咗或者係唔記得歌詞，全部都係即時反應，會即時睇到知道你嘅錯，所以我覺得live係一件好考功夫嘅事嚟。」

黃庭鋒話唱live好考功夫。(陳順禎 攝)

黃庭鋒面對著負評，唔會氣餒，反而話更有動力。(陳順禎 攝)

被問到父母帶同親友撐場會否給予黃庭鋒壓力，他立即表示沒有：「一開始有少少愕然，因為佢地無講過話會黎，但跟住就覺得有屋企人支持好窩心，所以好似打左強心針咁。」

陳懿德亦有在台上表演唱歌。(陳順禎 攝)

同場除咗有黃庭鋒外，仲有陳懿德（德德)。(陳順禎 攝)