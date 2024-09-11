70年代性感女神台上打情罵俏片段出土　曾做間諜轉入商界後破產

TVB專題節目《猜猜我是誰》由方東昇及黃曉瑩主持，日前（9日）播出一集講到已故艷星、一代性感女神狄娜的故事。節目中除了提到狄娜當年被非法入境者持槍闖入豪宅洗劫外，更播出一段她與早前被誤傳死訊的劉家傑在台上打情罵俏的片段。

TVB專題節目《猜猜我是誰》由方東昇及黃曉瑩主持。(節目截圖)

已故性感女神狄娜原名梁幗馨，60年代開始活躍影視圈，她的代表作是《大軍閥》和《七擒七縱七色狼》。一代女神更曾加入TVB，1985年時，《健美小姐》選舉中，狄娜由四位司儀輪流介紹出場，何守信：「佢無論身材抑或口才都令人覺得欣羨。」沈殿霞：「無論喺電影界或者商界，佢嘅成就都非常大。」鄭裕玲：「無論銀幕上嘅佢，或者係銀幕下嘅佢都一樣迷人。」最後周潤發說：「我嘅偶像，狄娜小姐！」

已故性感女神狄娜原名梁幗馨，60年代開始活躍影視圈，她的代表作是《大軍閥》和《七擒七縱七色狼》。(節目截圖)

1985年時，《健美小姐》選舉中，狄娜由四位司儀輪流介紹出場。(節目截圖)

狄娜還於1971年的《雙星報喜》中與許冠傑有對手戲，之後於1976年的電視劇《C.I.D.》中講出大膽前衛的對白：「有感情唔等於有關係，我唔使一定係佢寫嘅，呢個社會大把人無聊搵刺激。」女神形象深入民心。

1976年的電視劇《C.I.D.》中講出大膽前衛的對白。(節目截圖)

狄娜還於1971年的《雙星報喜》中與許冠傑有對手戲。(節目截圖)

狄娜年輕時追求者無數，司儀劉家傑亦是其中一位，1975年的港姐選美中，二人的互動可以謂經典！劉家傑對擔任嘉賓的狄娜說：「Tina，好多人為你傾倒，拜倒石榴裙下嘅不計其數。」隨即被狄娜反問：「家傑啊，頭先你話好多人為我傾倒，咁又唔啱嘅，人哋為我傾倒我冇聽到，咁我問係為唔為我傾倒？」狄娜一邊問一邊害羞地玩弄手指。

1975年的港姐選美中，二人的互動可以謂經典。(節目截圖)

狄娜年輕時追求者無數，司儀劉家傑亦是其中一位。(節目截圖)

劉家傑聽完都愕然地看四周，然後說：「為你傾倒！」並向狄娜鞠躬示意。狄娜息影後成為商界女強人，怎少露面。於1992年，有非法入境者持槍闖入半山馬己仙峽道一間豪宅，綑綁事主後大肆搜掠，事主暗中報警。

1992年，有非法入境者持槍闖入半山馬己仙峽道一間豪宅。(節目截圖)

原來這個事主就是性感女神狄娜，當時的警司陳儀講述案情時指賊人脅持女事主走向山頂道：「呢個賊想向差人開槍，警察還槍（擊）。」最終賊人手槍失靈，中槍身亡，女事主沒有受傷。但問到女事主身份時，陳儀就表示女事主的身份還在確認及調查。

原來這個事主就是性感女神狄娜，當時的警司陳儀講述案情時指賊人脅持女事主走向山頂道。(節目截圖)

狄娜更於70年代時「為了和資本主義決裂」，主動申請破產，狄娜又曾聲稱年輕時當過間諜，難怪她會被稱為「奇女子」。