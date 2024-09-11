朝比奈彩獲鍾培生睇中來港工作　升級做人母曬長腿依然少女感十足

憑Netflix 劇集《今際之國的有栖》飾演跨性別人士水雞光而人氣急升的朝比奈彩，今（11日）在港為美容品牌拍攝廣告，身穿紅色長裙大展白滑長腿的她，相當漂亮。而在接受訪問時希望有更多機會到海外工作，以及表明想多嘗試拍武打戲，想做武打女星。

朝比奈彩第二次來港工作。（梁碧玲攝）

朝比奈彩因工作關係已是第二次來港工作，問到再一次來港有何感受時，她就表示：「今次因為工作嚟到香港所以行程上都好緊湊，冇乜時間去觀光，如果有機會的話都想去欣賞香港嘅夜景。（有冇話想食咩香港美食？）芒果好似比較盛行，可能食芒果嘅食品或者肉碎嘅饅頭都比較有興趣。（有冇話想同邊啲香港藝人合作？）對香港藝人不是太認識，調返轉如果有香港藝人想認識我，希望可以邀請一齊合作。」

朝比奈彩非常有氣質。（梁碧玲攝）

受到鍾培生（Derek)邀請來港工作的她，問到如何促成是次合作時，她就揚言：「因為《今際之國的有栖》呢套劇集，所以令到鍾生都有留意，所以得到佢（鍾生）嘅指明合作，我都好有興趣對呢份工作，所以就接咗呢個工作。」事關這個美容品牌，Derek是作為投資者之一。續問到在拍攝時最大挑戰是甚麼時，她就直言：「最大嘅困難就喺語言上面，始終廣東話同日文好唔同，可能喺拍攝嘅過程，今朝拍攝嘅時候都有好多廣東話嘅指示，雖然呢啲只是喺動作上面可以應付到，都好迅速地解決咗，但喺拍攝上始終溝通好重要。」

鍾培生邀請朝比奈彩來港工作。（梁碧玲攝）

在2021年已升級為人母的她，無論樣貌還是身材都保養得相當好，依然少女感十足，問到如何保養時，她表示：「要靚嘅話其實要由內靚到外，所以身體中嘅成份去保養其實好重要，所以每一日會規定自己飲2公升嘅水，喺外在會擦返一啲好嘅skincare。」同時她亦有做運動習慣，至少一星期會做4日運動。

朝比奈彩身材非常好。（梁碧玲攝）

最後，挑到工作動向時，她揚言想多挑戰武打角色：「《今際之國的有栖》呢度劇令到喺海外都有啲名氣，所以希望嚟緊有多一啲關於海外嘅工作，同埋都想嘗試拍武打動作片。（想做打女？）對武打動作本身有興趣，可能打鬥、出拳、踢腳呢一類，對武打好感興趣，嚟緊想嘗試吓呢方面嘅挑戰。」而私下的她亦曾受過空手道、拳擊訓練，絕對令人意想不到。