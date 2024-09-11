金鐘獎2024｜劉俊謙憑《此時此刻》首入圍　同吳慷仁曾敬驊爭視帝

台灣電視界盛事《第59屆台灣金鐘獎》今（11日）宣布各大獎項入圍名單，其中由愛奇藝國際平台投資的原創劇集《不良執念清除師》一共入圍9個獎項，備受大家觸目。當中男主角曾敬驊更入圍戲劇節目男主角獎，他將會同TVBS推出的原創劇《有生之年》的吳慷仁、台灣百聿數碼製作的《此時此刻》的劉俊謙角逐，男主角獎相當激烈。

曾敬驊主演的《不良執念清除師》一共入圍9個獎項。（微博圖片）

劇集《不良執念清除師》在去年播出引起不少關注，無論收視、口碑都相當之好，在「豆瓣平台」更獲8.8高分，相當厲害。正因為有如此好成績，劇集亦順利成章入圍今年金鐘獎多個獎項，包括「戲劇節目男主角獎」、「戲劇節目女配角獎」、「戲劇節目男配角獎」、「戲劇節目女配角獎」、「戲劇節目導演獎」、「戲劇節目編劇獎」等，成為眾入圍劇集最多之一。

吳慷仁憑《有生之年》入圍視帝。（微博圖片）

而同曾敬驊一同角逐戲劇節目最佳男主角獎的還有好戲之人吳慷仁，他主演的《有生之年》同樣被看好，該劇集在「豆瓣平台」獲得8.8高分。另外，香港代表劉俊謙在劇集《此時此刻》表現出色，飾演一位患有弱聽的人，還在劇集中有大膽裸跑戲份，甚是挑戰演技，果然受到評審青睞，成功入圍爭視帝獎項。

劉俊謙憑《此時此刻》入圍視帝。（微博圖片）

戲劇節目男主角入圍名單。（影片截圖）

戲劇節目女主角獎方面，《此時此刻》的郭雪芙同賈靜雯共同入圍，她們會與楊貴媚（《有生之年》）、方宥心（《早點回家》-大愛劇場）、楊麗音（《華麗計程車行》）一同角逐視后，到底獎項花落誰家，10月份就會揭曉。