猜猜我是誰︱亞視四級大火羅樂林火場片段出土　不死身再引熱議

昨日（11日）播出的《猜猜我是誰》，主題是1987年的亞視總部凌晨四級大火，短短兩分鐘的片段，主角除有「不死傳奇」羅樂林（囉囉攣），更有時任無綫行政主席邵逸夫。當中曾因「一日死5次」締造經典、聲名大噪的羅樂林，因在大火事件中大難不死再度掀動網民神經，獲留言大讚名副其實「不死強人」：「金剛不壞之身，羅生強呀！」事緣發生大火當晚，當時為亞視合約藝人的羅樂林，拍完《鍾馗捉鬼》回公司準備卸妝及歸還戲服，就這樣見證了這場燒了八小時的大火。



當晚火勢好猛烈。

當晚火勢好猛烈。

當晚火勢好猛烈。

兩大主角羅樂林，邵逸夫。

兩大主角羅樂林，邵逸夫。

翻看《猜猜我是誰》播出的昔日珍貴片段，羅樂林的鍾馗妝容相當誇張，即便如此，憑其別樹一格的濃眉大眼及超強入屋度，不少網民仍一眼認出他：「一睇就知係大龍生」。該場大火雖慶幸無人受傷，但亞視損失慘重，道具部、錄影廠燒至滿目瘡痍；雖然如此，亞視即日早上已恢復有限度廣播，當時的主席邱德根亦向傳媒表示希望盡快回復正常廣播。

羅樂林當晚身處大火現場片段「出土」，不死之身再度引發網民熱話。

羅樂林當晚身處大火現場片段「出土」，不死之身再度引發網民熱話。

羅樂林當晚身處大火現場片段「出土」，不死之身再度引發網民熱話。

羅樂林當晚身處大火現場片段「出土」，不死之身再度引發網民熱話。

羅樂林當晚身處大火現場片段「出土」，不死之身再度引發網民熱話。

相關片段另一高潮，是當年的無綫行政主席邵逸夫、乘坐「891」座駕親臨現場慰問，並公開承諾會全力向亞視提供協助，以實際行動擊破「同行如敵國」的固有觀念。邵逸夫受訪時表示：「咁樣嘅情形，我哋一定要幫手，所以我哋兩個一定要合作，我哋好開心可以幫上忙。（點解一定要合作？）同行嘛，同行唔合作同邊個合作？」

當年亞視主席邱德根

當年亞視主席邱德根

雖然亞視災情頗為嚴重，但亞視手足仍分秒必爭於即日早上恢復有限度廣播。

當年亞視火災後情況。

當年亞視火災後情況。

當年亞視火災後情況。

當年亞視火災後情況。

當年亞視火災後情況。

節目透露，當年無綫除借出職員訓練中心予亞視作臨時辦事處，還提供了攝錄及剪接器材。對於兩台在危急關頭通力合作，連當時的港督衛奕信亦為之動容，並公開表示「好值得高興」。

兩台在危急關頭通力合作，令當時嘅港督衛奕信都公開表示話「好值得高興」！

兩台在危急關頭通力合作，令當時嘅港督衛奕信都公開表示話「好值得高興」！

向六叔致敬。

向六叔致敬。