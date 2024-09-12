Ivy So@COLLAR再撞樣日本熟女AV女優　相似度達95%連網民都嚇親

女團COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）是隊中的顏值擔當，深受粉絲喜愛，也是不少少男心目中的女神。而且她也非常識做，除了不時在社交平台派福利圖，每次去旅行亦不會忘記一班「蘇蝦」（粉絲專屬暱稱），大曬水著Look騷弗爆Body，看到粉絲嘩嘩聲。近日，有網民就發現，Ivy So同一位日本AV女優撞樣，相似度更達95%而引起熱議。

Ivy So不時間派福利圖。（IG@ivyysooo）

去旅行都不忘粉絲，大曬水著Look騷弗爆Body。（IG@ivyysooo）

性感一面。（IG@ivyysooo）

Ivy So被粉絲拍下「鼻血直噴」的一幕。(thread@powerful_keungto)

過往都有不少女藝人試過被指撞樣日本AV女優，而Ivy So也並非第一次，之前曾被指撞樣24歲的齋藤亞美里，但今次這個更加神似，就連網民都笑指以為是惡搞P圖，這位AV女優就是夏目彩春（舊名：原更紗），碰巧的是齋藤亞美里和夏目彩春同屬一個事務所。

Ivy So之前被網民指與齋藤亞美里撞樣！（影片截圖）

近日再有網民發現Ivy So撞樣另一位日本AV女優夏目彩春。（T-POWERS官方圖片）

夏目彩春以苗條和美腿為賣點，雖然今年已經40歲，但無論樣貌和身形都保養得非常好，身材高䠷、匀稱，還有腹肌，真的一點都不輸比她少17歲的Ivy So，從夏目彩春的作品更可見她拍攝時投入賣力，難怪吸引大批忠實擁躉。

夏目彩春以苗條和美腿為賣點，雖然今年已經40歲，但保養得非常好，她的興趣是聽音樂，擅長打桌球。（IG@oi.megane）

大家又覺得似唔似？（IG@ivyysooo）

真係有啲似。（影片截圖）

而夏目彩春與Ivy So同樣擁有煞食長腿，但以官方資料顯示，夏目彩春身高166cm，比Ivy So高3cm略勝一籌；Ivy So則青春搭救。但最令人難以置信的是兩人除了拍照時的神態十分神似外，面型和五官都激似，尤其下半邊臉好像倒模一樣。網民反應兩極，有人看完留言：「真係好似」、「嚇死，以為蘇媽拍AV」、「Ivy So後生啲」；夏目彩春的粉絲則認為：「我都覺某D角度係似，不過夏目9頭身，加腹肌，加熟女味！」「夏目正好多！完全不同檔次」、「級數同cup數都差好遠」；各有支持者。

Ivy So最近忙於拍攝MV。（IG@ivyysooo）

一身清涼打扮相當吸睛。（IG@ivyysooo）