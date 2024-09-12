黃金盛女視后生圖獲讚靚到似廿幾歲　情路坎坷一原因難遇真命天子

憑電視劇《鬼同你OT》和《城寨英雄》連奪兩屆視后的胡定欣，因美貌及出色演技，離開無綫（TVB）依然人氣十足。雖然電視劇產量減少，但她卻絲毫沒有經濟壓力，因為她早已上岸，吸金多年的她據悉住在清水灣豪宅「傲瀧」，與王浩信、袁偉豪，周柏豪等人做鄰居，過住單身貴族的生活。胡定欣最近投入拍劇工作，日前有網民在社交網分享，巧遇胡定欣與譚俊彥於內地的橫琴口岸拍攝新劇，並曝光了兩人在新劇的造型打扮。

胡定欣是單身貴族。(ig圖片)

胡定欣是單身貴族。(ig圖片)

胡定欣收到劇組人員送她大束玫瑰色慶祝43歲生日。(ig圖片)

胡定欣今日於IG story表示該套新劇已殺青了，正式完成拍攝工作。昨日就有網民於社交網分享了她在胡定欣拍劇的地方偶遇她的合照，留言寫道：「偶遇胡定欣 嘻嘻嘻，好開心啊 聽說有香港的劇組在珠海橫琴拍戲 沒想到去便利店買個東西都能遇到明星 港星真的氣質超絕，又漂亮，人又nice 還肯跟我合影，說話超溫柔，愛了愛了 作為一個從小追TVB的廣東人真的圓滿了。」

胡定欣透露新劇已殺青。(ig截圖)

相中胡定欣化上淡妝，紮起頭髮，樣子甜美動人得來又清麗脫俗，狀態絕佳，而且相當顯年輕，完全看不出她日前剛度過了43歲生日。不少網民都大讚胡定欣好靚女：「今天她這個look 100分，青春朝氣撲面而來，讓人心曠神怡。」博主甚至表示：「對啊，好年輕，說二十幾都不過分」，有網民亦附和表示：「不過分不過分，五官立體，皮膚緊致，小頭小臉，甚至比二十幾的時候氣質更出眾。歲月神偷胡定欣。」

胡定欣被粉絲偶遇合照。(小紅書)

胡定欣入行至今有過5段戀情，可惜都未能開花結果。胡定欣曾在陳敏之主持的YouTube 節目《Chi Chat》中擔任嘉賓，她當時大爆自己性格太理智，令到她一直未遇到她的真命天子。她又指自己性格太強，令很多人都與她保持距離，但如果她遇到有興趣的對象也會主動出擊。