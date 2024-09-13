千禧男神恐慌症纏身一度消失幕前6年　潛水突然發作：不能勉強

現年42歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一仔一女余初見（Cody）同余初心（Celest），而余文樂亦從型男變成潮爸，近年主力打理自家潮牌，甚少拍戲或公開露面。去年余文樂現身台灣出席活動時，亦直言面對鏡頭仍不習慣，被人包圍時甚至「會很難受，會想離開，會感覺到壓迫。」日前余文樂曬出幾張潛水照，並自爆恐慌症發作！

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG@sarah9_23）

育有一仔一女余初見（Cody）同余初心（Celest）。（微博@余文樂）

去年余文樂現身台灣出席活動時，亦直言面對鏡頭仍不習慣，被人包圍時甚至「會很難受，會想離開，會感覺到壓迫。」（視覺中國）

余文樂寫道：「從得了恐慌症後，第一次回去再潛，本來希望再考個advance。但結果今天正式下水後，到了十幾米左右就開始不舒服，嘗試克服自己好幾次，最後還是要上水…只能說無奈😔但身體還是最重要，不能勉強。所以人生太短，想做想試的一定要把握時間。再見了海洋🌊我會想你的！！」相中所見，余文樂在水中仍對着鏡頭舉起V字手勢，不少網民都留言為他加油打氣！

日前余文樂曬出幾張潛水照。（IG@lok666）

自爆恐慌症發作！（IG@lok666）

余文樂在水中仍對着鏡頭舉起V字手勢，不少網民都留言為他加油打氣！（IG@lok666）

余文樂2021年突然發文自爆因工作壓力太大而患上恐慌症，發作時手腳發麻，無法呼吸，雖然一度治癒，但其後又復發，疫情期間休養後病況逐漸穩定，去年他在台灣出席活動時自爆2017年婚前發現患上恐慌症，為免在工作時發病，所以減少公開露面，現時將重心放在幕後工作，並兼顧潮牌生意。

主力打理自家潮牌。（IG@madness_online）

即將在北京開Pop-up store。（IG截圖）