《中年2》聚會醜聞男女鄭梓浩孫美賢齊缺席　女方傳聞兵仔都喺度

《中年好聲音》系列參賽者接二連三爆出桃色醜聞，鄭梓浩近日被舊愛Grace大爆料，指他一腳踏三船、食軟飯，更要食壯陽補品等。而鄭梓浩的「小四」更是曾參加《中年2》的孫耀威胞妹、43歲已婚及育有兩子的孫美賢（DaDa），最癲是Grace指鄭梓浩又食又拎兼「𡁻完唱」，批評孫美賢：「佢成個阿婆咁，搞我都搞我『唔起』。」

《中年好聲音2》鄭梓浩被舊愛大爆是渣男，食軟飯、偷食樣樣齊！

鄭梓浩與孫美賢竟然暗交，鄭的前女友力斥孫美賢是「小四」兼包養男方。（抖音@孫美賢）

孫美賢本身已婚並育有兩子。（IG@孫美賢）

報道中Grace又提到孫美賢曾多次凌晨3點約單身的《中音2》沈宗賢去蘭桂坊飲酒，但沈宗賢收到風女方是「食家」而買佢怕，反而朱博文做了孫美賢「兵仔」。

鄭梓浩舊愛指孫美賢約潘宗賢單獨飲酒，但男方冇應承。（IG@seamsim1121）

被Grace指是「孫美賢兵仔」的朱博文。（IG@jackychupokman）

被指與鄭梓浩裸聊及「約炮」的孫美賢日前解鎖社交平台，發2千字長文，稱自己只是因為同情心才借錢予鄭梓浩，強調兩人並非包養關係。她又承認與鄭梓浩有過短暫的交往「我與鄭的交往時間非常短暫，也有相關通訊記錄可證明」，又指出兩人分手原因「後來，我才得知鄭與國內某位女士有著長期不倫的關係，這更促使我決定結束與他的聯繫。」等等。

孫美賢撰千字文就與鄭梓浩的關係解畫。（IG@孫美賢）

孫美賢亦就住9點澄清。（IG@孫美賢）

而近日《中年好聲音2》參加者舉行中秋節聚會，古淖文、譚輝智、顏米羔、沈宗賢、劉威煌、梁浩賢、劉可、陳俞霏、安雅希等也有出席，場面熱鬧，相當齊人，不過風頭人物鄭梓浩及孫美賢就雙雙缺席。被指是「兵仔」的朱博文都有友社交平台貼大合照，留言：「“中二”一週年活動😊🥮」

朱博文（左後方位置）貼出《中年2》聚會的大合照。（IG@jackychupokman）

而潘宗賢都有貼相，他說：「今年嘅中秋節亦都係我地中年好聲音2一週年聚會🥳真係好開心一年後可以再聚🫶🏻最開心收到慧嫻姐姐的中秋節禮物及親筆簽名✍️對我來講非常之珍貴多謝慧嫻姐姐 多謝Bro Nesta Shiu & Ki Cheng 舉辦今次一週年聚會大家都好開心盡興🥳」

潘宗賢都有貼相。（IG@seansim1121）