企業強人｜陳豪想大搞咖啡生意　買莊園自產兼全球化：只係小生意

由陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣主演的TVB劇集「強人系列」《企業強人》將於9月16日（星期一）首播。今日（12/9）眾演員陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣等人 以及 監製羅永賢、編審黃偉強，總監製曾勵珍（珍姐）、總監徐正康齊集出席劇集宣傳記者會。

由陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣主演的TVB劇集「強人系列」《企業強人》將於9月16日（星期一）首播。（林迅景 攝）

陳豪接受《香港01》訪問時，表示劇中趙愷為物流公司CEO，說：「商戰片係比較少出現，物流業亦都係吸引到人嘅好奇，另外我哋呢個組合都係第一次，每個人劇情都有啲複雜，變咗劇情特別，唔一定淨係講生意。」

由陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣主演的TVB劇集「強人系列」《企業強人》將於9月16日（星期一）首播。（林迅景 攝）

陳豪及龔嘉欣主演TVB劇集《企業強人》。（林迅景 攝）

《企業強人》台前幕後。（林迅景 攝）

談起咖啡生意，陳豪表示透過飾演「趙愷」，對自己營商也有幫助，說：「講定先啦（上市）。而家都有成5間，自己理想就係都有啲野心，唔係淨係上市，我係想將佢（生意）全球化！希望每個國家。我諗要一步一步嚟。」他透露，現在咖啡生意主打由供應到零售、教沖咖啡的「一條龍」服務。他更透露自己有一個遠大理想，說：「我係想有一個自己莊園，最理想係自己生產，再全世界發落去，咁就做supply同demand。（咖啡大王？）唔好咁講，想嘅啫，淨係設立個點都有排。而家仲係香港啫，都只係小生意。」

陳豪透露想大搞咖啡生意。（林迅景 攝）

陳豪透露想大搞咖啡生意。（林迅景 攝）