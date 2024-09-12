2024上半年十大熱搜劇《慶餘年2》奪冠　《墨雨雲間》跑出獲第四

2024年已過去一大半，回顧上半年有多位藝人屢屢登上微博熱搜成為話題人物，而在這半年十大熱搜藝人中，趙麗穎的上榜次數最多，高達457次，而同為85後花旦被視為是同性質勁敵的楊冪則排在第二位。而由她主演的劇集《與鳳行》更成為十大熱搜電視劇第三位，排名更勝楊冪主演的劇集《狐妖小紅娘月紅篇》（第八位），不禁令網民覺得無論在人氣還是劇集熱度，楊冪都不及趙麗穎，人氣似乎大不如前。

上半年十大熱搜藝人及十大熱搜電視劇 。（微博圖片）

回往上半年推出的內地劇，由張若昀主演的《慶餘年2》大受歡迎，成功排在十大熱搜電視劇的第一位，上榜次數高達636次，相當厲害。而第二位就是劉亦菲主演的《玫瑰的故事》，劇集影響力驚人，令到清華大學、復旦大學都因劇集有所提及，而作招生宣傳。第三位就是趙麗穎主演的《與鳳行》，上榜次數高達576次，第四位就是吳謹言主演的《墨雨雲間》，一開始該劇集不被看好，沒有想到成為黑馬跑出，更跑赢同期播出由楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》，而《狐》劇最終只是雷聲大雨點小，僅排在第八位而已，上榜次數只有206次，該劇無論口碑同收視都不理想，在「豆瓣平台」亦只有5.3分。

《慶餘年2》排在十大熱搜電視劇的第一位。（《慶餘年2》微博圖片）

《墨雨雲間》成為黑馬。（《墨雨雲間》微博圖片）

在過往楊冪主演的劇集大多都能排在前三名，而人氣排名更多次排在第一位。但在今年上半年的十大熱搜藝人排行中，她只是排在第二位（上榜次數388次），不及趙麗穎的上榜次數457次，這意味着對她感興趣的人逐漸下降。

趙麗穎主演的《與鳳行》，排名更勝楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》。（《與鳳行》微博圖片﹑《狐妖小紅娘月紅篇》微博圖片）

其實，楊冪在內娛依然站穩一席位，但在上半年其推出劇集《狐妖小紅娘月紅篇》及電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》成績非常之不理想，特別是後者《沒》，上映票房不理想，最終需要宣布撤檔。作品的失敗除了自身劇情令到觀眾不滿意之外，演員的表演亦是重點，而楊冪的演技就被批評沒有長進，號召力大不如前。

二人經常被作出比較。（趙麗穎工作室微博圖片﹑楊冪工作室微博圖片）

相比之下同是85後花旦的趙麗穎、唐嫣、劉亦菲，在今年劇集成績突出，一部《繁花》令唐嫣再次人氣急升，使她入圍多個電視劇「最佳女主角」獎項。