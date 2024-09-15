香港小姐2024｜楊梓瑤黑馬奪季軍 178cm高懂五文六語勢做打女
撰文：陳釗
出版：更新：
《2024 香港小姐競選》決賽順利完成，各獎項塵埃落定，最後由（14）號楊梓瑤（Amina）以黑馬姿態奪得季軍。
現年21歲的楊梓瑤荷蘭土生土長，178cm身高讓她自參選開始便「高」人一等，她坦言身高是自己最自豪的部分，天生擁有超模條件的她，曾學catwalk及儀態，亦有選美經驗，於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」中贏得中國區的冠軍，相當高質。
不過擁有甜美面孔、模特兒般高䠷身材的楊梓瑤，參選時也曾因被網民攻擊鬥雞眼而不開心，經師姐謝嘉怡教路，叫她不用太在意別人對自己的看法，調整心態後愈戰愈勇。除了身體條件出眾外，楊梓瑤語言天份同樣厲害，懂得六國語言，包括：荷蘭文、英文、廣東話、普通話、德文以及法文。
在鏡頭前自信滿滿的楊梓瑤，對幕前工作擁有濃厚興趣，正就讀北京電影學院表演系三年級的她，夢想成為一位專業演員，今次運用暑假這段時間參選港姐，她說如果成功當選，學校亦全力支持她進入演藝圈，有戲拍就可以請假，並希望將來可以拍動作片。她最欣賞是成龍，覺得對方打功夫很厲害又有型，還大賣口乖希望有機會與總經理曾志偉合作做對手戲。如今成功奪冠，楊梓瑤正式為夢想踏出重要一步，也成為繼張舒雅後，另一位「高妹」港姐冠軍！