香港小姐2024｜楊梓瑤黑馬奪季軍　178cm高懂五文六語勢做打女

《2024 香港小姐競選》決賽順利完成，各獎項塵埃落定，最後由（14）號楊梓瑤（Amina）以黑馬姿態奪得季軍。

擁有178cm高䠷身材楊梓瑤，在記者會上一出場即成為焦點。（資料圖片）

楊梓瑤語言天份極高，懂得五文六語。（資料圖片）

楊梓瑤於荷蘭土生土長。

楊梓瑤於荷蘭土生土長。

現年21歲的楊梓瑤荷蘭土生土長，178cm身高讓她自參選開始便「高」人一等，她坦言身高是自己最自豪的部分，天生擁有超模條件的她，曾學catwalk及儀態，亦有選美經驗，於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」中贏得中國區的冠軍，相當高質。

楊梓瑤曾於「第十二屆世界旅遊文化小姐大賽」勇奪中國賽區冠軍。

有足夠的選美經驗。

楊梓瑤現為北京電影學院三年級學生。

夢想成為一位專業演員。

不過擁有甜美面孔、模特兒般高䠷身材的楊梓瑤，參選時也曾因被網民攻擊鬥雞眼而不開心，經師姐謝嘉怡教路，叫她不用太在意別人對自己的看法，調整心態後愈戰愈勇。除了身體條件出眾外，楊梓瑤語言天份同樣厲害，懂得六國語言，包括：荷蘭文、英文、廣東話、普通話、德文以及法文。

楊梓瑤對演藝圈充滿憧憬。（Youtube@TVB）

楊梓瑤對動作戲特別感興趣。

楊梓瑤曾因被批鬥雞眼感到傷心。

楊梓瑤指屋企比較傳統，有重男輕女情況發生。

楊梓瑤才藝表演扇子舞。

手長腳長，跳起上來非常好看。

在鏡頭前自信滿滿的楊梓瑤，對幕前工作擁有濃厚興趣，正就讀北京電影學院表演系三年級的她，夢想成為一位專業演員，今次運用暑假這段時間參選港姐，她說如果成功當選，學校亦全力支持她進入演藝圈，有戲拍就可以請假，並希望將來可以拍動作片。她最欣賞是成龍，覺得對方打功夫很厲害又有型，還大賣口乖希望有機會與總經理曾志偉合作做對手戲。如今成功奪冠，楊梓瑤正式為夢想踏出重要一步，也成為繼張舒雅後，另一位「高妹」港姐冠軍！

楊梓瑤樣子甜美。（資料圖片）

楊梓瑤搞笑自揭高妹育成之謎：「我日日飲荷蘭牛奶，荷蘭牛奶比較有營養，係全世界最好，荷蘭人亦係全世界最高嘅。」（資料圖片）