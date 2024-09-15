香港小姐2024｜陳甜甜爆冷10強不入冇得晉級　煲「粵劇」學廣東話

《2024香港小姐競選》決賽今晚（15日）隆重舉行，9號陳甜甜（Rose）10強不入，未能晉級。

陳甜甜面試時一身中空裝打扮，已經非常吸睛。（資料圖片）

陳甜甜樣子被指酷似2R成員Race。（資料圖片）

陳甜甜優雅一面。

現年25歲的陳甜甜，被指酷似女子組合2R的Race，身高164cm，來自河北的她，現於香港理工大學攻讀金融碩士（投資管理）課程，9月開學後她同時兼顧參選和返學，雖然辛苦，但她表示累得快樂。陳甜甜自細喜歡跳舞、看書、健身，希望可以透過香港小姐這個舞台，展示自己的才華和美麗，及認識多些朋友。她最喜歡的女星是胡杏兒，認為她憑自己努力奪得很多獎項，很勵志。

陳甜甜在參選期間，努力學廣東話。（Youtube@TVB）

陳甜甜非常欣賞胡杏兒這位港姐師姐。（Youtube@TVB）

陳甜甜的才藝表演是舞蹈。（娛樂新聞台）

一身旗袍打扮充滿中國風。（娛樂新聞台）

除了人如其名擁有甜美的面孔外，陳甜甜也擁有一副豐滿身材，早前以泳裝亮相時，其34吋迫爆上圍成為焦點。陳甜甜在接受《香港01》訪問時，直言穿上泳裝後很緊張：「我自己都覺得自己身材好好，但係比較緊張，換泳衣時我都唔知點做，唔係好自然。」但其視覺效果可以說震撼全場。

陳甜甜擁有一副豐滿身材（資料圖片）

視覺效果震撼全場（資料圖片）

雖然身材無得輸，但廣東話一直是陳甜甜的弱點，災難性的口音，咬字又不準，網民反應兩極，有人覺得可愛搞笑，提議她可做女版「曹總」；但也有人狠批連「譚仔阿姐」都講得比她好。陳甜甜起初也因首次遇到如此猛烈的負評而哭，但她沒因此氣餒和害怕，反而堅持講、不斷講，勇氣可嘉。陳甜甜也承認參選港姐要面對最大困難就是講廣東話，但她不會怕講錯說話，會大膽去講。在參選期間，陳甜甜每日花兩至三個小時來學習廣東話，經過一番苦工，如今她的廣東話水平已有明顯進步。

陳甜甜現在的廣東話好了很多。（Youtube@TVB）

努力是沒有白費。（Youtube@TVB）

陳甜甜在決賽前的一個活動中按耐不住情緒爆喊，她表示除了不想廣東話講得太丟臉外，亦因為太緊張比賽，所以最近壓力很大，比較情緒化。（資料圖片）

陳甜甜特別感謝程姜月的陪伴，她銘記於心。（資料圖片）

而最好笑的是在之前的節目中，陳甜甜被11號梁嘉瑩爆她看「粵劇」練廣東話，還要看到凌晨兩點，大家都聽到一頭霧水，後來先知原來梁嘉瑩所指的粵劇並非「大戲」，而是粵語劇集，令所有人哭笑不得。後來問她會選擇哪位男演員合作愛情戲？陳甜甜則害羞地說：「黃宗澤，鍾意佢靚仔。」

陳甜甜被爆煲劇學廣東話。

陳甜甜最想同黃宗澤合作愛情戲。

另外，陳甜甜在佳麗資料志向欄的內容也有別於以往佳麗所寫的要做一個有影響力的人，或者出色的演員等等，而是：「30歲之前擁有自己的物業，帶著父母去旅行」，她解釋因為父母在內地生活，而她來港進修，所以就希望可以在港置業，一起住。樣靚身材正，有學歷又有毅力，但可惜仍10強不入，爆冷出局！

9月開學後陳甜甜同時兼顧參選和返學，但她表示累得快樂。（小紅書）

陳甜甜私下搞笑又可愛。（小紅書）

陳甜甜分享報名參加港姐時所用的照片。（小紅書）

陳甜甜分享報名參加港姐時所用的照片。（小紅書）