吳謹言喜嫁《延禧攻略》洪堯　老公曾被爆有出軌前科戀上年輕網紅

2018年憑清裝劇《延禧攻略》紅遍大江南北的吳謹言，今（13日）毫無預警宣布已領證結婚，其丈夫就是同劇演員洪堯。而洪堯早年曾被起底有出軌前科，令不少網民指責他是「渣男」，形象不是太好。

吳謹言﹑洪堯宣布已結婚。（吳謹言微博圖片）

二人曾一同參演《延禧攻略》。（微博圖片）

在2013年的時候，當時只有24歲的洪堯就參加了電視台舉辦的相親節目《非常完美》，其中他高大靚仔甚得女嘉賓歡迎，最終同其中一個女仔曹贏心牽手成功，成個過程十分感人。原以為只是節目效果，但他們之後果真戀愛還不時在社交網站晒恩愛，洪堯仲講到明雖然好多人都唔睇好，不過他會堅決牽手走下去：「我就是這麼固執，比如戀愛，就談一場不分手的。」感動許多人。

最後他們二人在節目上還提前度過一個新婚旅程，率先試演一場結婚典禮，全程由他佈置製造驚喜，還當場承諾五年之後會為對方舉辦一個真正屬於我們的婚禮，完全是一個好男人所為，當時不少觀眾都看好他們，以為他們會走向終老。

洪堯曾參加過《非常完美》。（網上圖片）

洪堯向曹贏心承諾會給予她一個更好的婚禮。（網上圖片）

可惜這一段戀情只維持了短短兩年，就在2015年他被發現出軌，愛上一位只有16歲的整容網紅李蒽熙，李蒽熙當時在網絡上爆紅，其身材相當之好當時無人不知，之後網上還瘋傳他們二人的親密照，一時之間震驚不少人，而他形象亦盡毀被狂罵「渣男」﹑「噁心」…對他充滿不好印象。

洪堯被爆出軌網紅李蒽熙。（網上圖片）