林宣妤突曬男友視角照疑公開戀情　激動澄清搭上富二代生B傳聞

「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選《國際中華小姐》獲得亞軍後簽約TVB，但之後她一度離巢回流馬來西亞發展，直至2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人，但自從升呢做「楷女郎」後謠言不絕，更一度傳出懷孕。其後林宣妤曾爆Seed否認傳聞，直斥「無知的人群」，其後她又曬出一輯情侶寫真，疑公開戀情，昨日（12日）更突然在社交平台曬出同疑似男友的合照，高調放閃！

「大馬女神」林宣妤（Serene）。（IG@serene_lsy）

2021年初簽約成為李澤楷旗下經理人公司藝人。（IG@serene_lsy）

林宣妤曾被指介入郭嘉文（Karmen）與李澤楷的戀情。（資料圖片）

去年12月曾曬出一輯情侶寫真，疑公開戀情。（網上截圖）

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林宣妤曬出多張「男友視角」靚相，對方一時捏她下巴，一時又碰杯，兩人還十指緊扣行街，最後更頭貼頭對鏡自拍，可見兩人十分甜蜜！有網民留言提及林宣妤的緋聞：「我以為你跟那個富二代生了孩子」，林宣妤的哥哥林家俊（Jason）即反駁：「你才生了，亂講話」，而林宣妤亦親自回應：「從來都沒有在一起過」，並附上反白眼emoji。

林宣妤曬出多張「男友視角」靚相。（小紅書圖片）

碰杯。（小紅書圖片）

捏下巴。（小紅書圖片）

十指緊扣行街。（小紅書圖片）

林宣妤同的哥哥林家俊（Jason）。（IG@serene_lsy）

林宣妤親自回應：「從來都沒有在一起過」，並附上反白眼emoji，她更默默點讚向她道賀的留言，疑似默認戀情。（網上截圖）

形象清純的林宣妤一向甚少緋聞，但自簽約李澤楷旗下經理人公司後，曾被指介入郭嘉文（Karmen）與李澤楷的戀情，更傳出懷孕、被安排入住維港別墅和受到特殊照顧等傳聞。其後林宣妤曾出Post否認傳聞，直斥：「謠言一而再再而三試圖詆毀我的名聲，難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？直到有作品了才可以反擊？難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？」去年12月林宣妤曬出一輯情侶寫真，兩人互動親密，拖手攬攬又錫面，非常甜蜜！有眼利的網民認出男方是曾與林宣妤合作演出舞台劇《香港生死書》的劉俊堅，而在最新合照中，雖然男方只露出四分之一臉，但仍可見耳仔位置有粒癦，同情侶寫真的男主角一樣！

形象清純的林宣妤一向甚少緋聞。（IG@serene_lsy）

但自簽約李澤楷後謠言不斷。（IG@serene_lsy）

曾爆Seed出Post否認傳聞。（網上截圖）

雖然男方只露出四分之一臉，但仍可見耳仔位置有粒癦。（小紅書圖片）

同情侶寫真的男主角一樣！（小紅書圖片）

劉俊堅。

一家都高顏值！（IG@serene_lsy）