何猷君成最年輕納斯達克上市公司創始人　登福布斯封面：願望成真

已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario)，在電競事業做得有聲有色，其持有14.2%的電競公司競威武集團（NIP Group)就在7月底於美國納斯達克證券交易所（NASDAQ)掛牌上市，使他成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人。近日，其成績更獲福布斯中國肯定，邀他擔任雜誌封面，令他開心不已，揚言要再更努力登上第二次。

何猷君（Mario）持有14.2%的電競公司星競威武集團（NIP Group）7月底正式在美國納斯達克證券交易所掛牌敲鐘上市。（IG@momomarioho）

29歲的Mario是競威武集團（NIP Group)聯合創辦人及是最大股東，在今年6月其已在美國申請IPO，直到7月底成功在NASDAQ掛牌上市，股票代碼為「NIPG」，公開發行價為9美元，成為中國電競第一股正式誕生。同時他亦創下紀錄，成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人。

何猷君成為亞洲最年輕的NASDAQ上市公司創始人。（何猷君微博圖片）

作為亞洲最年輕之人在NASDAQ掛牌上市，Mario的事業發展非常成功，其最近亦獲福布斯中國肯定，邀他做雜誌封面人物，並寫道：「從赢到勝利」來形容他，相當厲害。年紀輕輕已成為福布斯中國封面人物，Mario相當開心，並在個人微博留言表示：「如果我說我從未想過有這一刻，我肯定是騙你的。登上福布斯的封面一直是我的人生目標之一，很感謝福布斯中國，讓我在今天願望成真，只能說…上一次很自豪，我必須努力再上第二次，I’m sooooo happy 。」