梁嘉莹香港小姐2024奪亞！擁地獄級歌喉　樣貌身材完美自信皮膚黑

《2024年香港小姐競選》冠亞季三甲出爐！由11號梁嘉莹（Emily）當選亞軍。今屆佳麗質素相當平均，事前有幾位被傳媒封為「大熱」人選，亦有一些佳麗是由頭帶到落尾。當中梁嘉莹（Emily）可說是首輪及第二輪面試中的焦點。



《2024年香港小姐競選》首輪面試時的梁嘉莹。（資料圖片）

梁嘉莹Emily，22歲，美國讀書，加拿大回來，讀設計，準備去HKU讀Master。（葉志明、梁碧玲攝）

競選當中，除了梁嘉莹（Emily）的身材備受關注，亦發生過不少趣事。早期才藝表演時，就曾發生過她唱孫燕姿的《遇見》時，地獄級歌喉令人「耳朵流產」的意外。

大家真係要去聽吓！（截圖）

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹由美國畢業返港。（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹說：「鍾意去游個水，身上濕濕哋之後曬個太陽，同埋我鍾意同媽咪去打羽毛球。」係咪即刻有畫面？（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》11號梁嘉莹熱愛戶外活動。（陳順禎 攝）

香港小姐2024｜大熱梁嘉莹膚色夠陽光 去呢個地方可一齊曬太陽？

梁嘉莹的身材以外，愛好戶外運動的她亦擁有一身健康色膚色，但她並沒有介意網民的眼光，反而對膚色感到自豪。早前接受《香港01》訪問時，她就曾說過：「我覺得香港係多元化都市，有好多不同嘅人。我覺得女仔唔可以被定義，我覺得我膚色都幾健康，我平時鍾意去戶外同埋outdoor，曬太陽，游水。我覺得我可以鼓勵一啲同我一樣皮膚黑嘅女仔：『如果我都可以，你哋都一定可以。』」相當之有代表性！

11號梁嘉莹Emily

11號梁嘉莹。（梁碧玲攝）

《2024香港小姐競選》前兩日記者會上的梁嘉莹。（資料圖片）

香港小姐2024名單｜15位入圍決賽佳麗資料一覽：IG私照/身高/泳裝

梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生

來自加拿大

身高:169cm

IG:ljyemily1119

《2024香港小姐競選》候選佳麗，11號梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（IG@ljyemily1119）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，11號梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（IG@ljyemily1119）