曾志偉幫瘋狂小楊哥直播推銷月餅　被質疑假香港品牌有機觸犯刑法

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉是直播帶貨界頂級網紅「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的老闆，早前就率領大班藝人出席該公司於香港舉行的開幕禮。而當日在開幕禮過後，曾志偉與小楊哥就在影音平台開直播帶貨，其中當他們推銷月餅時，曾志偉的新抱王敏奕亦有一起出鏡，陪老爺直播賣月餅。曾志偉在聽小楊哥兩兄弟在鏡頭前介紹及講解內地品牌的月餅，他除了自己即場試食外，他的新抱王敏奕也有試食，貌似相當美味。

曾志偉現身「瘋狂小楊哥」旗下三隻羊集團香港分公司的開幕禮。(截圖)

曾志偉與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。(影片截圖)

曾志偉的新抱王敏奕一起與小楊哥兩兄弟直播賣月餅。(影片截圖)

曾志偉當日與新抱王敏奕所推銷的月餅，是一款名為「美誠」的月餅，抖音直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌。據第三方資料平台，香港美誠品牌在抖音近30天的銷售額超過5000萬元人民幣，銷量遠超知名香港月餅品牌美心。然而，近日有內媒卻發現，美誠月餅在香港並沒有實體門店出售，也沒有線上門店，意即美誠月餅在香港根本是買不到的，質疑它是「假香港品牌」。有網民更指曾志偉明知香港沒有這個品牌的月餅，既然能在現場助威推銷。

曾志偉與新抱王敏奕大力推銷美誠月餅。(影片截圖)

根據內地刑法，如果網紅或明星直播帶貨的行為符合替商家宣傳商品並因此獲利等要件，本質上就是代言人，應該受到廣告法規制。而直播推薦的產品出現質量問題，推薦人要承擔責任，不能只有獲利的權利，沒有承擔責任的義務。其中有指生產者、銷售者摻雜、摻假，以假充真、以次充好者，是要受到刑法的懲罰，包括罰款和坐牢。