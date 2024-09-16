企業強人第1集劇情｜陳豪金句常掛嘴邊　譚俊彥加入幫忙買飛機

《企業強人》第1集劇情：

趙愷（陳豪飾）創辦的「世代物流」退市一年後，在2021年強勢回歸股票市場。陳豪打算將股份轉讓給所有員工，下屬方芳（龔嘉欣飾）為此憂慮；「成峰資本」代表徐道明大力反對。

「企業係由人建構出嚟嘅，如果要喺人同利益之間作出取捨，我一定會㨂前者」，這句既是《企業強人》主角趙愷（陳豪飾）劇中無時無刻掛在嘴邊的對白，亦是劇集中心思想。(《企業強人》劇照)

股東邢文浩找來陳豪前妻宋翹（張曦雯飾）以圖說服陳豪！十一年前，陳豪從文浩手中買回父親的運輸公司，希望乘着國家發展勢頭大展拳腳，這決定卻引致他與宋翹離婚。

幾年後，陳豪成功讓世代上市，張曦雯創立成峰資本，龔嘉欣成為世代加盟商；文浩引薦道明給陳豪，兩人在世代物流開展爭鬥序幕。

《企業強人》的主軸企業是物流業，全程實景拍攝、無論大型集運倉、抑或走在前線的送貨綿羊仔，均由內地大型物流公司協力提供，加上物流主題亦貼近港人近年的購買及消費模式，內容既真實亦貼地。。(《企業強人》劇照)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。(《企業強人》劇照)

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？