兩個葉蒨文世紀合照！《愛回家》Candy興奮：港姐決賽贏嗰個係我

娛樂圈有兩個葉蒨文，同名同姓，寫法完全一樣。唱歌那位殿堂級前輩「莎莉」（Sally），大家都耳熟能詳，而近年還多了一位年輕的葉蒨文（Sophie），亦即是《愛·回家之開心速遞》裡的「島大校花」Candy，Sophie過往曾表示，與前輩撞名，在初入行時也有點著數，不過久而久之卻覺得會使人混淆，所以曾想過改名。

葉蒨文Sophie憑《愛．回家》Candy一角廣為觀眾熟悉。（IG@sophieysm）

葉蒨文Sophie有諗過因與前輩撞名而改藝名。（IG@sophieysm）

昨晚Sally應總經理曾志偉邀請出山表演，於《2024香港小姐競選決賽》上與一眾後生歌手載歌載舞，而同樣在場的Sophie，就決定鼓起勇氣與Sally集郵，促成兩位葉蒨文同框的畫面！

「莎莉」葉蒨文應曾志偉邀請，於港姐決賽表演。（葉志明攝）

活動後Sophie貼出與Sally的合照，相中Sally親切友善地搭住Sophie膊頭，她形容當刻是「神聖時光」，留言：「其實今晚港姐決賽贏嗰個係我，因為我成功同葉蒨文合照🤣🙈 #葉蒨文x 2🥹 #我個膊頭同開咗光冇分別 #佢好Nice~~ #榮幸感動激動興奮開心 #同名同姓 #世界上的另一個我 #hkig」

兩位葉蒨文世紀合照！（IG@sophieysm）

網民好奇她如何介紹自己，Sophie說：「我問佢可唔可以同佢影張相，我都係叫葉蒨文🙈 之後我都唔記得緊張到講咗大堆嘢😂😂」、當有人叫她提出跟Sally合作，她便說：「我冇咁嘅資格🧎🏻‍♀️」