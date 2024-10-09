黑色月光劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

《黑色月光》陸劇又名(Darkside of The Moon)，有梁敏華作為編劇，鍾澍佳、關文深為執導，由楊茜堯、王浩信、林夏薇、黃翠如領銜主演的一套以現代懸疑復仇為題材的電視劇。由《新聞女王》班底，加上楊茜堯、王浩信、林夏薇3大視后視帝，絕對值得期待。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《黑色月光》｜劇情大綱

余滿月（楊茜堯飾）表面光彩奪目，十分自信，擅長應對各種危機的公關專家，然而，她的內心卻隱藏著一段痛苦的過去。18年前，原本是一個幸福的家庭，三姐妹余漫星（楊卓娜飾）、滿月（楊茜堯飾）和曦晨（黃翠如飾）快樂地生活著。但是，當時仍在學生時代的滿月和曦晨遭遇了一場悲劇。余滿月被富三代蔣基俊（馬志威飾）下藥侵犯，而她的妹妹曦晨（黃翠如飾）也遭到了鄺永源的侵犯。蔣哲賢為了保護自己的兒子蔣基俊，暗中收買人隱瞞真相，並在當晚將兩姐妹推下山，還反過來冤枉余爸坐牢。父母遭害、妹妹殘廢、姐姐疏離，這段痛苦的經歷讓滿月發誓要報仇。之後，她忍辱負重了18年，最終在上流社會中崛起，成為炙手可熱的危機公關。

她開始精心策劃，逐步推進自己的復仇計畫。然而，滿月不只想蔣基俊坐牢，還想蔣家父子相殘，家破人亡。在復仇過程中，滿月發現真正的幕後黑手其實是她的以前朋友李慧雲（林夏薇飾）。李慧雲以前在咖啡店與滿月一起做過兼職，之後改名做卓慧雲，成為了卓昊天的孫女。卓昊天的兒子死了多年，也是最近先知道原來兒子世榮有個女兒。之後還跟蔣基俊結婚，是一埸政治婚姻。

為了徹底擊敗慧雲，余滿月決定利用成風（王浩信飾），一位與她在不同時期有過交集並逐漸產生感情的對手。儘管滿月心中只有報仇，但成風仍然義無反顧地支持她，最終成功讓慧雲身敗名裂，並揭露了蔣家父子的罪行，蔣家衰敗。所有參與者也因此受到法律的制裁，得到了應有的懲罰。

《黑色月光》播出時間｜最新追劇日曆

《黑色月光》一共有25集，10月9日12點優酷全網獨播。會員首更4集，10月10日至10月12日每天12:00更新2集10月13日12:00更新1集，SVIP每個更新日提前看1集。

《黑色月光》｜演員

楊茜堯 飾 余滿月

擅長應對各種危機的公關專家，但18年前，被蔣基俊強姦，也因此而埋下要報仇的念頭。

TVB柒拾柒工作室-黑色月光版@Weibo

王浩信 飾 成風

優酷港劇場@Weibo

林夏薇 飾 卓慧雲

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馬志威 飾 蔣基俊

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黃翠如 飾 余曦晨

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楊卓娜 飾 余漫星

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馬貫東 飾 鄺永源