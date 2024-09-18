徐偉棟悼徐少強　徐頴堃3年前首獲父贈月餅煲湯回禮竟成最後一次

「一代大俠」徐少強9月1日在北京因食道癌離世，享年73歲。一對子女徐偉棟（Edward）及女兒徐頴堃（Erica）正為父親後事奔波，徐偉棟沉澱過後，貼出爸爸的照片哀悼，徐頴堃亦憶起3年前首次收到爸爸所送月餅的點滴。



徐少強當年參演《義膽紅唇》時，眼神展現霸氣能與狄龍、周潤發抗衡！（《義膽紅唇》電影劇照）

星爺為報答徐少強N年前「一舞之恩」，邀請對方演出《武狀元蘇乞兒》。（電影截圖）

一代武打巨星徐少強因食道癌於北京病逝，享年73歲。（聯合報授權使用／資料圖片）

徐少強演反派入木三分。（電影截圖）

一直未有出Post的徐偉棟，9月17日凌晨更新限時動態，上載一張徐少強長髮照，英氣十足地望向鏡頭，徐偉棟以酒杯Emoji配上淺色短短六字「老竇來生再聚」表達心情。

徐少強一對子女徐偉棟（Edward）及女兒徐頴堃（Erica）。（IG：@ericacwk）

徐偉棟貼出爸爸徐少強年輕時劇照。（IG：@liveforlive）

妹妹徐頴堃則上載3年前與爸爸合照，原來當日是首次收到爸爸所送的月餅令她珍而重之：「來電顯示：🖤大俠爸爸🖤「一陣一齊食飯啦，有啲嘢攞俾你。」心諗：爸爸送咩俾我呢？一到食飯，爸爸隨意攞咗一個迷你月餅出嚟。「今日中秋，意頭。」「我哋影幅相留念呀！」「有咩好影呀？…（心虛）其實係劇組送但食唔晒，所以攞舊俾你！」「It’s ok 係你人生第一次送月餅俾我，所以特別珍貴。」「為咗表示回禮，我煲咗湯俾你飲。」爸爸嘗試掩蓋他那見牙不見眼很甜的笑容。我遞上熱湯，你不作一聲地喝了一口，「幾甜喎。」#2021中秋 #第一次收你的月餅 #第一次煲湯給你喝 #亦是最後一次了」

徐少強女兒徐頴堃憶三年前首次收到爸爸所送月餅，煲湯回禮竟成最後一次。（IG：@ericacwk）

徐少強女兒徐頴堃憶三年前首次收到爸爸所送月餅，煲湯回禮竟成最後一次。（IG：@ericacwk）

徐少強女兒徐頴堃憶三年前首次收到爸爸所送月餅，煲湯回禮竟成最後一次。（IG：@ericacwk）

徐少強徐頴堃。（IG：@ericacwk）

徐少強徐頴堃。（IG：@ericacwk）