葉童回應拒絕內地男合照　黃德斌唔排除返TVB：而家係自由身

葉童、黃德斌、楊永德和李俊樂今日（18日）出席舞台劇《唔講得》發佈會，並在台上率先分享飾演的角色，而葉童在台上分享希望「篤黃德斌個手臂」，黃德斌接受訪問笑說：「等等我再操練吓先，呢排冇乜練習。」被問到二人會否溫馨親熱場面，葉童則笑說：「有陣時透過對白都會。」黃德斌回應：「我相信再排落去都會有啲，但係持續有幾耐就唔知，下一秒又可能反晒面。」

葉童、黃德斌、楊永德和李俊樂今日（18日）出席舞台劇《唔講得》發佈會。（葉志明攝）

黃德斌搞笑回應葉童要求「篤黃德斌個手臂」。（葉志明攝）

葉童被問到日前現身內地某機場時，突遭一名男粉絲衝出來要求合照被嚇親一事，她說：「因為嗰日我已經入咗禁區，佢（男粉絲）忽然之間好興奮想入嚟禁區同我影相，我就好驚佢俾人趕走，於是我就話唔好埋嚟，可能佢覺得我點解會拒絕佢，忘記咗自己係禁區，咁我明白係一啲溝通嘅問題。」談到有否留意該名男粉絲拍的道歉片，她表示：「有朋友send咗俾我睇，其實我冇嘢嘅，其實係一啲誤會。」

葉童回應拒絕內地男合照一事。（葉志明攝）

講到呂爵安（Edan）公開向女神林明禎認追求對方，黃德斌笑說：「追人應該大膽啲，冇乜所謂，愛情嘅嘢係咁㗎啦！。」至於昔日戰友林保怡回巢TVB拍劇，他直言：「我冇所謂㗎，我而家係自由身，搵我都係可以合作。」

黃德斌無任歡迎回巢TVB拍劇。（葉志明攝）

楊永德被問到有會否協助葉童達成願望「篤黃德斌個手臂」，他笑說：「睇吓導演點樣，既然講到呢件事睇吓個劇本現場有冇得改下先。」李俊樂對於今次舞台劇所演繹的角色則保持神秘，並透露今次會與三位演員合作。