專訪｜吳若希剖白同老公每日互相攻擊對方：我哋獨有嘅相處模式

「情歌天后」丁噹與「劇集歌姬」吳若希。（葉志明 攝）

「情歌天后」丁噹與「劇集歌姬」吳若希早前推出一首全新合唱歌《談戀愛》，歌中二人是一對感情要好的閨密，但二人的愛情觀都不同。丁噹是響往愛情的女生，而吳若希則已經結婚了，二人都覺得歌中的情況是她們的寫照。



歌中二人是一對感情要好的閨密，但二人的愛情觀都不同。（葉志明 攝）

「其實冇話啱定唔啱，係每個人嘅價值觀唔同」

新歌《談戀愛》中，丁噹是一個追尋自己幸福的人，而吳若希則已經步入了另一人生階段，與現實中的二人一樣。丁噹提到其實已經很久沒有這種意思的女生合唱歌，上一首已經是葉蒨文與鄭秀文的《談情說愛》：「那已經很久了，所以應該是不同的時代的女歌手，我們應該要留下一首經典的作品。」而這一首歌就能代表了現今女性的愛情觀，活出每一個精彩的自己。

這一首歌就能代表了現今女性的愛情觀，活出每一個精彩的自己。（葉志明 攝）

「佢」係一個陪住我一齊嘅人

吳若希表示自己10年前失戀時，也是會聽丁噹的歌來「療傷」，特別是《我愛他》，除了這首必聽的歌外，她還說《一半》是她最愛：「當年我分手嘅時候，我係靠佢呢一首歌嚟治療自己，自己喺屋企喊住嚟聽呢首歌。」因為丁噹的歌陪伴吳若希療傷，所以在她第一次見到丁噹時，已經有很強烈的熟悉感，所以一見如故。

因為丁噹的歌陪伴吳若希療傷，所以在她第一次見到丁噹時，已經有很強烈的熟悉感。（葉志明 攝）

丁噹的歌聲是陪著吳若希渡過了一個又一個的失戀晚上。（葉志明 攝）

現實中的吳若希同老公的相處

之後談到歌中的情境，吳若希是一個已經成家立室的人，但經常跟老公吵架。現實中，吳若希亦經常在社交平台公審她老公，吳若希表示與老公吵吵鬧鬧是他們的「小情趣」：「我諗我哋長期都係嗌交嘅狀態！每一日起身都係嗌緊交，但呢一個係我哋獨有嘅相處模式。我哋係互相攻擊對方，但你話真係要嘈交嘈到離婚呢，可能真係咁多年嚟真係有一次囉，但都係一啲小風浪，我覺得兩公婆兩個完全唔同嘅生活背景，唔同生活模式嘅人聚埋一齊係一定會有磨合期。最緊要係睇吓對方有冇為對方去改變或者有care到對方感受，我成日都話最後係講一樣嘢，係講尊重，即係你有冇尊重過我，咁我覺得大家都好尊重對方，咁呢一樣嘢就好足夠啦！」

吳若希表示與老公吵吵鬧鬧是他們的「小情趣」。（葉志明 攝）

吳若希剖白同老公每日互相攻擊對方。（葉志明 攝）

吳若希會在社交平台公審老公。（IG@jinnyng）

丁噹看著已經結婚的吳若希，她笑著說表示自己的感情路「坎坷」：「到現在還未嫁出去！」其實丁噹自己也很想擁有愛情：「也很想！其實我是一個蠻走感覺的人，就是像我現在也有一些很好的朋友，但是還未進到下一個階段。但是我現在有開始ready啦！因此一段感情結束我可能沒有辦法一下子進入到另一段感情，我花了好多年時間一直單身，然後去療傷，所以我覺得這幾年讓我學會了，不管我以後有伴或沒伴，我都可以讓自己過得很幸福！所以我不會把我的幸福放在另人身上。」她坦言若遇上了幸福，她覺得如果兩個人在一起是很開心的，就會一起走下去，她喜歡尋找自由的感覺。

丁噹依家已經ready下一段戀情。（葉志明 攝）