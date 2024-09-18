羅力威事隔四年復出樂壇5位數自資出歌　獲大批粉絲現身撐場

羅力威今日（18日）出席「購物節啟動禮」，並擔任活動宣傳大使，以及現場唱歌助興，吸引多達20多名粉絲舉牌吶喊應援。羅力威接受《香港01》訪問表示：「我估有四至五年冇出嚟唱歌，我個大女而家四歲，印象中如果我個女兒係四歲，咁我就有四年幾冇出嚟！今次係第一次出返嚟公開唱歌。」

羅力威今日出席「購物節啟動禮」，並擔任活動宣傳大使。（葉志明攝）今日

吸引多達20多名粉絲舉牌吶喊應援。（葉志明攝）

自覺升格父親性格開朗

提到是否很緊張，他坦言：「緊張係有，但係自信都有，擔心都有，緊張好耐冇唱歌，對自己嘅音樂好有自信。諗緊咁耐冇唱歌會唔會好似二字頭嗰陣，而家都已經三字頭，就嚟接近四字頭，諗緊會唔會好似以前咁有power同放得開。」他繼續指自己已經比較開朗一點，並表示：「我以前一路都係收收埋埋嘅一個人，呢10幾年都係好收埋自己，成為咗爸爸同丈夫，好難在收埋自己，多啲同小朋友玩，自己就開朗咗。」

羅力威指自己現階段已經比較開朗一點。（葉志明攝）

透露自資五位數出歌

被問到會否擔心粉絲變少，他幽默表示：「其實隨着時間冇唱歌越耐，就一定會，亦都係好自然嘅事，但好有信心當我好用心將自己嘅心血擺咗喺自己嘅新歌，我相信會感動返一班舊嘅歌迷，感染到新嘅朋友，我會應承大家喺兩至三個月之內推出新歌。」講到目前是否沒有簽約唱片公司，他說：「我冇簽到唱片公司，主要都係自由身咁樣做，我冇諗太多其他嘢住，我淨係想專心做好新歌，跟住先再諗公司其他嘅嘢。」

提到自資出歌是否使費很大，他表示：「都要用好多錢，因為隨着音樂去計可能都會拍MV，之後睇吓會唔會去到其他平台宣傳，但呢啲都係做歌嘅基本開支。（使費是否高達六位數字？）其實五位數字已經好足夠。」講到會否希望參加頒獎典禮，他說：「如果我出咗新歌各大平台覺得好聽，俾機會我去曝光或者亮相嘅話，我當然都好樂意將我嘅新歌畀多啲樂迷聽。」

羅力威應承歌迷喺兩至三個月之內推出新歌。（葉志明攝）

雨僑羅力威大女Harper細仔Harvey。（IG：@avabibu）

回應街頭busking被警察趕離場

被問到較早前在街頭Busking，卻被警察趕離場，他表示：「我之後聽返原來而家Busking可能會有警察嚟監管，因為收到投訴就會停止Busking，其實冇話咩特別原因，可能當刻有人投訴，個聲音太大，其實都幾經常發生，我都冇乜經驗，我自己就好平安冇乜特別損失。」他透露為了彌補粉絲，有停留大方合照互動報答他們來支持。

羅力威較早前在街頭Busking。（IG圖片）

被問《中年好聲音》參加意向

講到會否考慮參加《中年好聲音》，他表示：「如果當我唔係每一集參加，原來我可以淨係好舒服咁參加一次玩一集，咁都幾好，咁樣就會輕鬆好多，向呢方面比較諗多，唔係每一集要去，我知道呢件事係辛苦，辛苦到最終大家有回報，玩一集然後就返屋企，咁我就冇問題，希望自己個狀態可以回復返參加歌唱比賽咁強嘅水準，去玩新嘅比賽都要對得住大家。」

羅力威希望自己個狀態可以回復返參加歌唱比賽咁強嘅水準。（葉志明攝）

退隱幕前四年經營網上生意

被問到過去的四年退隱幕前，主力做什麼工作，他說：「我比較放得少喺音樂度，我其實喺背後有網上嘅生意會係做緊，我好難講究竟正職上網賣嘢，定係專注喺音樂方面，我自己冇特別去分，我自己嘅性格從來都算係好收埋自己嘅人，冇話要去見人嘅時候通常都係收埋自己，收埋自己嘅時候就做創作，直到而家（網上生意）收入都係OK，我用咗幾年嘅時間去擺咗喺新歌，出新歌嘅時候就要準備返自己嘅狀態，可以開始放返低啲做生意嘅嘢，放返多啲比例就出嚟唱歌。」