佘詩曼聞吳謹言結婚唔感驚訝　爆已知他們關係密切：正式拍拖唔知

視后佘詩曼（阿佘）聯同內地男星陳坤今（19日）一起出席品牌活動，吸引不少民眾圍觀，人氣相當之高。而在接受訪問時，她就表示自己會適可而止買珠寶，對自己工作上一種鼓勵，更揚言不戴戒指整個人會感到不自在，更瘋狂到在機場買戒指佩戴，令到自己舒服許多。

阿佘聯同內地男星陳坤今一起出席品牌活動。（梁碧玲攝）

身穿露肩長裙的阿佘氣質滿滿，相當漂亮。當問到私下是不是存有很多珠寶時，她就笑言：「咁真係冇數過嘅，其實女仔貪靚，見到靚嘅真係忍唔到有時，但係我會適可而止，分配自己嘅收入買少少嘢去獎勵自己，咁辛苦做嘢。（鍾意邊類型？）全部，如果真係揀一樣我會揀戒指，我唔帶戒指出街我成身唔聚財，我試過唔記得帶戒指出街太匆忙，跟住我喺機場買咗隻戒指，唔知點解好辛苦，戴咗之後舒服晒成個人。（平時出門一定要戴戒指？）一定要戴。（戒指會唔會等人送開心啲呢？）戒指好難送都唔知咩size。(送得俾你應該會知嘅）依家暫時我自己都足夠，十隻手指都有。」

阿佘表示不戴戒指不舒服。（梁碧玲攝）

而續問到認不認識內地男星陳坤時，她就揚言：「見過喺公眾場合，但冇合作過。（將來有機會期待合作？）當然，所有未合作過都好希望可以有新嘅火花。（對佢形象點呢？）好Man。」而陳坤活動後就火速離開，未有接受媒體訪問。

阿佘讚陳坤好Man。（梁碧玲攝）

當提到她日前擔任好朋友林峯演唱會嘉賓，完成演出後是不是整個人放鬆許多，她二話不說：「鬆晒！緊張咗成個月，手都震埋唔止，成身都震晒。（阿峯話你揀歌揀咗好耐？）因為我唔想唱，我唔想唱獨唱，合唱應承咗，其實揀歌揀咗一個禮拜，其實想拖到最後都唔想唱，所以終於都揀咗一隻我自己鍾意嘅歌。（點解唔唱自己歌？）其實演唱會嘉賓我覺得要唱啲大家有共鳴嘅，我自己嗰啲歌可能唔係咁多人聽過，我驚冇氣氛。」

阿佘好替吳謹言開心。（梁碧玲攝）

另外，提到曾與她合作拍攝劇集《延禧攻略》的吳謹言在無預警下宣布結婚，問到有沒有感到驚訝呢？她就表示：「冇驚訝，戥佢哋開心。其實知道佢哋一路都friend嘅，正式開始拍拖我唔知幾時，其實由朋友開始佢哋一路好好到結婚，係一個好穩定嘅關係同埋開心先會結婚，所以好恭喜佢。（同洪堯合作過，覺得佢為人點？）佢好認真嘅工作，同埋好照顧片場所有人。」而她亦已第一時間在微博為他們送上祝福。