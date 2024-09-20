BOOM！怪物星人成團一周年封街辦簽唱會　陳零九重義氣做嘉賓

台灣女團「BOOM！怪物星人」歡慶1歲！由溫妮（WINNI）、郁采真（小V）、魏嘉瑩（小魏）、琳誼（Ring）所組成的華語樂壇全新創作女團，日前舉辦《還記得那天》成軍週年封街簽唱會！鐵粉更是一早就頂著烈陽到場卡位，只為能近距離與偶像互動。整場活動充滿精彩內容與驚喜歌單，還特別邀來3位嘉賓：陳零九、黃氏兄弟瑋瑋、Ray黃霆睿前來慶生同樂！現場湧進了上千名粉絲前來同歡，用實際行動支持「BOOM！怪物星人」。

台灣女團「BOOM！怪物星人」歡慶1歲！由溫妮（WINNI）、郁采真（小V）、魏嘉瑩（小魏）、琳誼（Ring）所組成的華語樂壇全新創作女團。

現場充滿歡樂氣氛，4人演唱了新歌《拜託別旋轉我》、翻唱《SHERO》，為了更接近現場歌迷可以有超近距離互動還特別打造了小舞台，4人演唱夯曲《星期五晚上》、《愛人錯過》，溫妮現場挑戰起火紅的「16蹲」，還徵求了兩位歌迷上來一起玩！琳誼則與Ray 黃霆睿合唱新歌《我用了多少的十年才明白》台下聽得好陶醉，接著琳誼還拱Ray跳起「怪星舞」。令人感動的是，怪星演唱完V-TEX 2024代言主題曲《DASH！》後，品牌特別獻上蛋糕作為生日祝福，其造型是做成鞋子的翻糖蛋糕，有愛吃怪著名的琳誼忍不住詢問是否真的能吃，搞笑說：「沒啃過鞋子耶！」逗得台下粉絲笑不停。

琳誼則與Ray 黃霆睿合唱新歌《我用了多少的十年才明白》台下聽得好陶醉。

怪星演唱完V-TEX 2024代言主題曲《DASH！》後，品牌特別獻上蛋糕作為生日祝福，其造型是做成鞋子的翻糖蛋糕。

小魏特別感謝陳零九在去年「BOOM！怪物星人」剛出道時，就邀請她們擔任了九澤CP 《愛在你身邊 LOVE GAME》台北演唱會嘉賓，也才有了第一次站上台北小巨蛋舞台演出的機會，陳零九「有借有還」相當重義氣，不僅現身站台祝賀，更獻上真摯祝福：「相信很快你們也會站上小巨蛋辦演唱會，到時候要記得邀請我當嘉賓唷。」雙方合唱《星星都聽懂》、《天黑請閉眼》讓粉絲們都直呼賺到了！

小魏特別感謝陳零九在去年「BOOM！怪物星人」剛出道時，就邀請她們擔任了九澤CP 《愛在你身邊 LOVE GAME》台北演唱會嘉賓。

特別嘉賓黃氏兄弟的瑋瑋，為了收到演出邀請後特地改機票，就是要提早飛回來出席演唱會！5人合唱《人生就是一場遊戲》及《飛》，更驚喜在小舞台拿起水槍噴射現場，為熱情的粉絲們消消暑。活動最後四人在台上看著一週年影片回顧這一路的點滴甘苦，小V與溫妮更是感性落淚，她們相約粉絲：「未來還有很多很多的生日。都陪我們一起過，好嗎？」

特別嘉賓黃氏兄弟的瑋瑋，為了收到演出邀請後特地改機票，就是要提早飛回來出席演唱會！

回首這過去的一年日子裡，去了好多大小舞台、經歷很多挑戰，她們感性告白：「謝謝你陪我們走過365日的輕狂，感謝幕後的夥伴們，陪我們不知熬了多少夜，只為了作品更完美、讓更多人聽見。謝謝大家到現場參與，祝我們一歲生日快樂。」也期許著未來：「我們是BOOM！怪物星人，四個喜歡創作、喜歡唱歌的女生，新的一年開始，期待有你一起，我們繼續飛向更大的天空。」她們與現場粉絲們大合照留下這個難忘又珍貴的畫面。