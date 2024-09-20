葉珂被爆懷疑安心養胎中　黃曉明坦承想生多個：特別想要一個女兒

內地男星黃曉明昨（19日）终於公開認愛網紅葉珂，在微博發貼文「我們在一起了」，相當霸氣甜蜜。而隨後就盛傳其實他們早已是夫妻關係且女方已懷孕了，再度引起大家討論。

黃曉明認愛葉珂。（葉珂微博圖片﹑黃曉明微博圖片）

事緣有網民爆料指出自己的前男友與黃曉明是好朋友關係，日前才跟黃曉明與葉珂吃飯，確實他們已婚並且女方已懷有身孕，更直言黃曉明對葉珂非常之好，是真愛的那一種。而該網民還分享他們私下相處情況，直言有朋友請黃曉明吃飯，但他就表示女朋友葉珂想吃日式料理，然後他們一大班人就陪葉珂吃日式料理。

另外，網民還表示在一次飯聚時，眾人都點好菜了，而黃曉明就拿了菜單再加了幾道菜，說他家孕婦要吃這些菜。爆料內容如此詳細，令不少網民都深信葉珂懷孕。

盛傳葉珂已懷孕。（葉珂微博圖片）

再者，內地狗仔劉大錘更開直播表示據自己人脈收到消息，了解到葉珂其實現在已經有了孩子，現在是屬於安心養胎的一個狀態，還表示消息來源非常準確。

內地狗仔劉大錘開直播表示葉珂養胎中。（微博圖片）

雖然黃曉明還未對葉珂是否懷孕一事作出回應，但已育有一子小海綿的他，其實亦想生一個女兒，他曾在節目中表示：「我現在有一個兒子，我現在特別想要一個女兒，因為我每次看到網絡上很多的女兒黏爸爸的視頻，我就心都要化了。」看來願望是想湊成一個「好」字。