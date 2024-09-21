東張西望｜71歲男子微創換心瓣手術成功卻離世　家屬質疑醫療事故

無綫《東張西望》近日報道了一宗備受爭議的醫療事故，有病者在手術後離世，其家人直指疑是因為醫院方面的失誤所致。一名71歲的陳先生於本年4月17日在一家私家醫院進行了微創換心瓣手術，可是陳先生順利做完手術後不久，卻在普通病房中離世。陳先生的子女在仔細檢視手術過程後，發現有4大疑點，懷疑可能存在醫療失誤。

陳生手術後離世。(節目截圖)

陳生手術後離世。(節目截圖)

陳太十分傷心。(節目截圖)

陳生的兒子表示，雖然醫生聲稱手術非常成功，但手術中確實出現了一些問題。原本計劃通過右腳進行的心瓣替換需要改為通過左腳來進行，並且在手術中有兩條細血管出現了大出血，需要立即進行導管支撐手術來封住血管。手術後，陳先生很快便被轉移到普通病房，他從下午開始一直感到右下腹劇烈疼痛，可是醫生多次檢查都聲稱這情況是正常的。直至當日晚上10時，陳先生的右腹疼痛愈來愈嚴重，血壓亦急速下降，醫生檢查後發現原來是止血用的酒塞脫落。凌晨1點，醫生決定在出血處進行再次導管支撐手術，可惜術後一小時陳先生的情況急轉直下，最終更不幸離世。

陳生兒子向《東張西望》主持講述情況。(節目截圖)

陳太對於丈夫術後離世感到極度悲痛，她傷心地表示：「好痛，我嘅心真係好痛，因為佢（身體）脹爆嘅時候，佢係黑色，好似朱古力咁，全身都係血。」陳先生的子女對於今次手術提出了四大疑點，包括醫院未提醒患者手術前停止服用薄血藥，手術前未進行血液凝固測試，患者多次反應腹痛未被醫生重視，以及原本應該入住兩天的深切治療部（ICU）卻僅入住一天後就轉入普通病房。《東張西望》主持就有關醫療事故致電負責手術的醫生查詢了解，但對方表示已交由律師處理，不予回應。

《東張西望》主持致電負責手術的醫生。(節目截圖)