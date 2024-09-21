莊韻澄兒子證患自閉症障礙　坦然面對：從不覺得照顧孩子是辛苦的

莊韻澄（前名：莊端兒，Xenia）7月底宣布與經理人老公呂成忠（Joe）辦理離婚手續，兩人其後透過傳媒隔空過招，互數對方不是。莊韻澄準前夫一邊數黑老婆又一邊求復合，另一方莊韻澄則指準前夫持續性騷擾，傷害，不事生產靠她工作養活。莊韻澄離婚｜準前夫出動警方上門 莊韻澄無奈：點解係都唔放過我

「性感人妻」莊韻澄擁有魔鬼身材。(ig@xeniachong)

莊韻澄一向行性感路線！（IG/@xeniachong）

莊韻澄早前因為家事，被迫退選香港區「環球小姐」選美比賽。（梁碧玲攝）

莊韻澄兒子「波子」證患有ASD（自閉症障礙）

父母離婚，小朋友就最無辜。近日莊韻澄三歲大的兒子「波子」經醫生檢查後被診斷患有ASD（自閉症障礙）。莊韻澄早前出席MOP美人魚館「同水童感」啟動禮時，就親證有關事件，並表示已接受了「波子」有ASD（自閉症障礙），會積極面對兼尋找適合兒子的課程，令他可以開心成長。

莊韻澄。（IG@xeniachong）

莊韻澄說：「兒子本身是ASD（自閉症障礙）學童， 在一歲評估時醫生懷疑有感覺統合需要，例如常坐唔定，時有衝來衝去情況。在朋友介紹下開始在MOP進行訓練，在訓練過程中我深深感受到兒子在穩定情緒和自控上的進步，並願意接受新事物的程度亦大有改善。我認為訓練令她最深刻的是治療師會因應孩子的情況作出遊戲上的變化及訓練後的講解能讓家長充份了解孩子的需要。」

莊韻澄（Xenia），2020年結婚後誕下一子。（IG@xeniachong）

莊韻澄帶「波子」參加水感課程。

莊韻澄對感覺統合問題有深刻的理解和共鳴，並以親身經歷分享作為家長應對感覺統合挑戰的心得。莊韻澄希望透過自己的影響力，為其他受相似問題困擾的家庭提供支持與鼓勵。

MOP水中感統課程總監兼資深職業治療師麥穎聰（Ringo）表示：「感覺統合問題在對學童的情緒調節和行為管理造成深遠影響。根據理大研究，本港約有十分之一學童面臨感覺統合失調或障礙，這些孩子常出現多動、情緒不穩、手腳不協調和恐懼表現。而在SEN學童中更為普遍，大約70-80%的自閉症譜系障礙（ASD）學童和60-70%的專注力不足/過度活躍症（ADHD）學童有感覺統合問題。」

莊韻兒子「波子」玩得好開心。

莊韻澄亦表示，現正和呂成忠辦理離婚手續。她也提到，工作和孩子就是她的減壓最好方法，認為與孩子在一起會令她感到開心，所以從來也不覺得照顧孩子是辛苦的事。她直言，儘管她知道未來的路並不容易，但她會努力面對挑戰。

莊韻兒子「波子」玩得好開心。

莊韻澄亦提到，孩子知道父母之間經常吵架，並且見到媽媽因此感到傷心。目前他們的離婚手續正在司法程序中進行，將在10月中旬上庭。莊韻澄指出，雙方正在進行調解，希望能夠順利解決。她每天都與呂成忠保持聯繫，分享孩子的照片並讓孩子透過視訊與父親溝通。此外，她也透過社工的協助安排父子相見。

莊韻澄亦提到，孩子知道父母之間經常吵架，並且見到媽媽因此感到傷心。