幻樂森林劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《幻樂森林》陸劇有單新康、陳大業作為編劇，何泓輝、梁文弋為執導，由許佳琪、魏哲鳴、吳希澤、張月領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。劇集題材比一般古裝劇新穎，除了精彩劇情，劇中還用上數十種中國古典樂器元素融入劇情中，以音樂定情，演繹另類的古典之美！男主角魏哲鳴最近以《私藏浪漫》人氣上升，十分期待古裝戲的演出！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

网剧幻乐森林@Weibo

《幻樂森林》｜劇情大綱

在東盛大陸，有位音樂天才少君雲沐（魏哲鳴 飾），以喜愛音樂之盛名享譽四方，卻隱藏著一個驚人的秘密：他無法聽見任何音樂。在前往雲遙徵選樂師的過程中，他意外邂逅了綠光樂坊的坊主蘇若非（許佳琪 飾），當他聆聽到蘇若非的演奏後，發現她充滿音樂天賦，並且對他別具意義。雲沐想方設法，先以利誘，再以威脅的手段，讓蘇若非成為他的私人樂姬。但其實，他們的命運早已被一束神奇的光線緊緊相連，從此揭開一段關於音樂、愛情與命運的歡喜冤家故事。

《幻樂森林》播出時間｜最新追劇日曆

《幻樂森林》一共有24集，2024年9月22日由愛奇藝、優酷播放。9月22日至9月29日，每日19:00更新2集，首日更新6集。

《幻樂森林》｜演員人物關係圖

《幻樂森林》｜演員

許佳琪 飾 蘇若非

綠光樂坊坊主，擅長彈奏

网剧幻乐森林@Weibo

魏哲鳴 飾 雲沐

東盛大陸的音樂天才，身負秘密，愛樂，音律好，但聽不到音樂

网剧幻乐森林@Weibo

吳希澤 飾 靳商羽

网剧幻乐森林@Weibo

張月 飾 蘇若珊