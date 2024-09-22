港姐亞軍梁嘉莹是非纏身　友誼小姐開腔維護：是個簡簡單單的女生

出爐港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹（Emily）當選後是非不絕，繼決賽當晚被指合照時擋住冠軍倪樂琳（Ellyn）半個身後，又被網民大爆「買獎」兼人品差，更有疑似她與四強止步的10號吳芷靖的聊天記錄流出，之後出席活動時又被捕捉到疑似黑面並用手踭撞開倪樂琳的一幕，雖然事後梁嘉莹出席活動接受訪問時否認種種傳聞，但連日來港姐是非仍備受關注。日前友誼小姐得主王汛文（Candice）就以「友誼小姐回應近日港姐是非」為題，撰寫長文為一班佳麗澄清！

決賽當晚三甲在水晶凳合照時卻引發「遮擋」風波。（資料圖片）

亞軍梁嘉莹在合照時遮咗倪樂琳半個身。（資料圖片）

日前到廣州出席中秋活動。（視覺中國）

倪樂琳對着圍觀的粉絲比心心。（影片截圖）

但站在靠邊位置的梁嘉莹就直接行過，疑似黑面並用手踭撞開倪樂琳。（影片截圖）

梁嘉莹出席活動接受訪問時否認連串指控。（資料圖片）

日前王汛文曬出多張佳麗合照，並一一回應是非，她首先大讚四強止步的10號吳芷靖（Clary）：「我很敬佩Clary的為人，在參加香港小姐的同時，她有自己的學習和自己的公司要兼顧，我每天還看到她非常努力認真的排練，那個劍法是她本來沒有基礎的情況下做的這麼好。有一天，我看到她突然哭了，我知道她真的很努力很辛苦，但是我重來沒有聽到她的埋怨，只看到她不停的努力突破自己。她不只是人美心善，還堅定有想法，是個特別不容易的女生。」

10號吳芷靖四強止步。（資料圖片）

倪樂琳與吳芷靖感情要好。（資料圖片）

疑似梁嘉瑩與10號吳芷靖的聊天記錄流出。（小紅書圖片）

王汛文大讚吳芷靖。（小紅書圖片）

落選港姐「翻版蔡潔」13號程姜月（Dolores）曾在IG限時動態以黑底白字寫上：「先學做人 再學做戲」，似乎意有所指，而王汛文就大讚對方一直熱心助人：「Dolores是一個有原則，說一不二的女孩子，她雖然外表溫柔甜美的不得了，但是內心的正義和護短和熱愛助人是沒得說的，她是一個做好事不說，平時有不開心都自己忍受的人。我還記得她有一次早點回來排練，主動去女生的『秘密藏鞋點』把很多女孩的高跟鞋都拿去新的排練室，她在做我在看，心裡美滋滋，她也沒跟我們說，就默默的做了。」

「翻版蔡潔」13號程姜月（Dolores）最後落選。（資料圖片）

程姜月賽後在IG限時動態以黑底白字寫上：「先學做人 再學做戲」，似乎意有所指。（IG截圖）

王汛文大讚程姜月一直熱心助人。（小紅書圖片）

至於負面傳聞纏身的梁嘉莹，王汛文就開腔維護對方：「Emily是個簡簡單單的女生，可能有的時候看起來有點cool，但並不代表她難相處，跟她相處也是很開心的，她看着我的眼神和笑容是真誠的。這幾天她被人罵，能看出來她很不開心，也看到她特別注意了不要把人擋了，她不停的一點點的往後退，生怕又擋到了別人，我看到心裏也不好受。決賽才剛剛結束，還來不及慶祝，為什麼就已經要經歷不開心的事情？」

亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉莹負面傳聞纏身。（資料圖片）

王汛文開腔維護梁嘉莹。（小紅書圖片）

相處開心。（小紅書圖片）

王汛文同亞軍梁嘉莹（Emily）及季軍楊梓瑤（Amina）。（IG截圖）

王汛文同季軍楊梓瑤。（小紅書圖片）

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最後王汛文亦表示希望外界不要再深究：「在這次的是非裏，三個人都是受害者，三個都受傷了。真相如何真的不重要，繼續追究就只會讓大家更受傷，重要的是，大家都是20出頭，美貌與智慧與勇氣與毅力與意志並重的，我們都是特別特別棒的女孩子，不開心的事情讓它過去吧，把專注放在為我們人生因為這次的經歷而成長，繼續努力奮鬥，繼續做好自己而開心吧！我相信我們15個能幹，堅強，有勇氣，不停自我增值，為自己的未來奮鬥的女孩未來的人生一定很精彩。這段時間，大家都對我很好，能感受到這麼多美女的在乎和關心，我真的賺了！我很感激能認識你們這班這麼棒這麼棒的人生贏家，也很嘆息以後很難約十五個嘻嘻哈哈的一起聚會了！」對此，網民都紛紛留言大讚王汛文：「怪不得你能當友誼小姐」、「友誼小姐名不虛傳」！

友誼小姐得主3號王汛文（Candice）、亞軍11號梁嘉莹（Emily）、冠軍2號倪樂琳（Ellyn）及季軍4號楊梓瑤（Amina）。（資料圖片）

梁嘉莹否認流出截圖裡面留言的人是她。（葉志明攝）

倪樂琳稱感覺唔到梁嘉莹批踭。（葉志明攝）

王汛文同冠軍倪樂琳。（小紅書圖片）

感情好。（小紅書圖片）

王汛文希望外界不要再深究，不少網民笑言王汛文果然是友誼小姐！（網上截圖）