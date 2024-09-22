廖慧儀扮美人魚曬火辣身材　與是非港姐水槍互射黃金畫面震撼眼球

一共十五集的全新旅遊飲食節目《吃貨橫掃港深珠》，明晚（23日）起於翡翠台播映。新一輯《吃貨》系列繼續由彭慧中（Phoebe）、林秀怡、梁凱晴擔任主持之餘，還有同為前港姐的梁超怡及廖慧儀（Jessica）加入「吃貨」行列，五位小花玩轉香港、深圳及珠海，落力搜刮符合港人口味的食買玩指南。今輯主持們繼續會到港人掃貨熱點、倉庫式超市搜羅網上大熱產品，為大家開箱試伏，及親身測試網傳內地必買清單的可信性、美味感及超值度。

（圖01）梁超怡與廖慧儀水槍激戰。

（圖01）梁超怡與廖慧儀水槍激戰。

廖慧儀大騷超弗健美身段，勁索！

廖慧儀大騷超弗健美身段，勁索！

廖慧儀大騷超弗健美身段，勁索！

明晚播出的第一集，走訪深圳有「中國第一電子街」稱號的華強北、大鵬新區及珠海香洲等地，向大家搜羅吃喝玩樂美食兼好玩情報。本集最大亮點必定是「運動擔當」廖慧儀在「水底」打卡Café扮演美人魚潛水，無論潛水姿態甚至表情管理都完美拿捏，盡展其零贅肉健美身段，食極唔肥令人羨慕不已。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

廖慧儀仲即興扮美人魚潛水。

對此，廖慧儀笑言這幕是導演即興要求，在沒有訓練及美人魚裝備情況下，仍然超效率地完成拍攝，「運動擔當」稱號當之無愧；而梁超怡亦有落水與廖慧儀水槍激戰，靚人配上望海泳池的無敵靚景。

梁超怡同樣水著派福利，觀眾同網民大飽眼福喇！

梁超怡同樣水著派福利，觀眾同網民大飽眼福喇！

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

（圖15左）梁超怡、廖慧儀戲水消暑。

今集，彭慧中、林秀怡和梁超怡還帶大家去吃位於華強北、性價比極高的中式點心，雖然餐廳格局貼地，不及網紅餐廳般夠「打卡able」，但大件夾抵食、加上即叫即蒸的精美點心，CP超值程度震驚三位主持！當中價值28.8元人民幣（下同）的蝦餃，梁超怡形容比乒乓球還要大，而且餡肉足料，彭慧中估計至少有三隻鮮蝦在內，絕無「揸流攤」。吃到巨型油炸鬼，梁超怡急不及待配以豆漿一同吃，可是不慎將豆漿濺到彭慧中滿手都是，論盡畫面十分爆笑。

無論蝦餃、韭菜餃一樣大件夾抵食。

向來玩得嘅（圖24）林秀怡，自嘲終於有樣嘢大過自己塊面！

超怡心急品嚐油炸鬼浸豆漿，點知濺到彭慧中成手都係！

（圖35左）梁凱晴同廖慧儀為大家試食中式即食甜品，到底「服」定「伏」呢？

（圖35左）梁凱晴同廖慧儀為大家試食中式即食甜品，到底「服」定「伏」呢？

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另，湊合的是今輯節目加入「吃貨」行列的兩位前港姐的梁超怡及廖慧儀，早前都受是非困擾，樣子甜美身材又夠火辣的梁超怡，惟去年被爆疑捲入阿Sa蔡卓妍與前男友「百億麻雀館太子爺」石恆聰，以及陳靜的四角戀緋聞當中，有損港姐形象，被無綫「收起」；而廖慧儀則被指暗撻當時《#後生仔傾吓偈》主持人孔德賢，及後舊愛Sam更疑因為情所困墜樓身亡，因此形象插水，遭無綫「雪藏」；如今兩人已獲公司「解凍」，看來勢要搏盡追回失去的時間。