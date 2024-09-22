菊梓喬深信保錡係專一好仔　重溫背Carrie偷食沙律張沛樂花生事

菊梓喬與保錡被拍得一齊行商場買廁紙。相片流出後引起一陣討論，不少人都驚訝為什麼兩人會走在一起。日前菊梓喬時隔多時地出席公開活動，她接受《香港01》訪問就大談對保錡的感覺。雖然她並沒直認與保錡戀愛中，但就指兩人關係是「了解中」。最令網民感到震驚的是，菊梓喬坦言覺得保錡「單純，冇機心，宅，鍾意運動，冇不良嗜好，鋼鐵直男，純情，靚仔」。菊梓喬直認與保錡了解中關係好 大讚純品又靚仔：做運動嘅朋友

菊梓喬大讚保錡純品及充滿正能量。（葉志明 攝）

跑步真係可以改變一個人喎。（IG@k_p0k1）

菊梓喬：保錡係一個唔會感情重疊嘅人

除此之外，在《香港01》訪問中，菊梓喬就表示有發展空間，說道：「只要我keep住單身，每個男性都有發展機會。」被問到會否受保錡的感情史影響時，她就相當維護兩人的「愛情幼苗」，為保錡辯護。菊梓喬說：「大把人花過佢，哈哈哈。同埋以我所知，大家知道嘅同我知道嘅真係好唔一樣，我覺得佢係一個唔會感情重疊嘅人。以我所知係冇嘅。（你都了解得好深入喎）我都好好奇，太多人問呀嘛，佢話冇我咪信佢囉。（佢話冇你就信？）係！你話冇我都信。（你真係好信佢！）我係㗎，哈哈。因為佢冇需要呃我。我只不過覺得人與人之間相信係尊重，我會信佢講嘅嘢。」

早年吳卓羲和菊梓喬傳過緋聞。(葉志明 攝)

對於菊梓喬為保錡辯護，覺得他純情靚仔的言論，有網民就大表不贊同，更指保錡過往「已被揭露」的感情史頗為豐富。其實就大家已知的關係中，保錡就曾經周旋在兩名女性之間，似乎並非如菊梓喬口中所說的：「佢係一個唔會感情重疊嘅人。」案情一點都不單純呀！

保錡@ERROR。（資料圖片）

Carrie Lai 賴嘉賢。（資料圖片）

獨家｜ERROR保錡一腳兩船時間線曝光 Carrie被分手訊息絕密公開

保錡「偷食」沙律張沛樂 正印Carrie「被分手」

保錡以ERROR成員出道時，傳媒和網民都不太關心他的感情生活。直至早年保錡與「性感女神」沙律高調拍拖後，才開始有人關注。不過兩人開始了沒多久，隨即就爆出保錡一腳兩船的消息。2021年4月吳保錡（保錡）被踢爆背正印女友賴嘉賢（Carrie）出軌秘戀「宅男女神」張沛樂（沙律），而「正印」Carrie就因為兩人向傳媒證實關係而間接「被分手」。其後保錡應Carrie要求在社交媒體公開道歉，表示處理感情未夠成熟。

保錡和沙律張沛樂在2021年4月「正式拍拖」後，戀情一年多就玩完於11月低調分手。（IG圖片）

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前前女友「K小姐」爆保錡是偷食慣犯

當然事件並沒有到此就告一段落。未幾，有一名前前女友「K小姐」大爆保錡是偷食慣犯，更試過向她的好朋友開房。「有一次佢（保錡）喺蘭桂坊飲酒見到我朋友，佢知係我朋友嚟，但就借啲意攞我做話題去同佢傾偈都算，事後佢問我個朋友拎電話，用Facebook Inbox又問佢住邊又打畀佢，到最尾我個朋友同我講佢（保錡）喺蘭桂坊摸佢，仲話呢條仔真係唔要得，好哋哋做咩問佢住邊？」K小姐又表示有次她的朋友見到保錡在蘭桂坊拖住另一個女仔上車，而當時她仍然與保錡拍拖，她馬上質問男友，但當時保錡表示只為工作拍攝：「到最後我扮哂嘢話有相影到佢，佢先話係佢朋友醉咗咁啱住大埔先一齊搭車返屋企！」

獨家｜前度「K小姐」爆ERROR保錡係偷食慣犯：喺蘭桂坊拖女仔上車

保錡和律張沛樂在2021年4月「正式拍拖」後，戀情一年多就玩完於11月低調分手。

K小姐公開了自己與保錡的Wechat對話內容：

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保錡和沙律張沛樂在2021年4月「正式拍拖」後，戀情一年多就玩完於11月低調分手。（IG圖片）

某人再爆保錡拍拖期間約砲

一石激起千重浪，保錡被傳媒踢爆與張沛樂（沙律）拍拖原來是「偷食」後，又有另一名女性站出指保錡曾於與Carrie拍拖期間約「打羽毛球」。一位Instagram帳戶名為「zurichxss」的女生在社交網站爆料，指保錡上年十月曾約她上床：「吳保錡先生，點解你有女朋友都可以約我甚至約上床？仲要拍咗我片，你傷害嘅唔只係Carrie，仲係一個唔知你有女朋友嘅人。偷食嘅感覺好嗎？我唔介意你當我係玩具，但你背住Carrie約我，令我感到十分內疚。」保錡疑偷食︱再有「受害者」IG爆料：點解你有女朋友都約我上床？

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撻着網紅蔥蔥三個月玩完

最後，早年保錡在與沙律張沛樂分手後，被拍得與「美女打機直播主」網紅陳雪聰（蔥蔥）穿着情侶裝拍拖行街！有猜測指兩人因拍攝ViuTV節目《ERROR暑期自作業》而撻着。戀情曝光後，三個月極速玩完。

陳雪聰（蔥蔥）又真係幾靚，身材仲好好添。（IG@chungchung030）

蔥蔥（Instagram@chungchung030）