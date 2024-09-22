內地女因搭飛機挨後惹辱罵　袁彌明發文、林日曦畫圖提供1招解決

近日小紅書帳戶「金玥霖」，發文指自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦不斷辱罵，稱她阻住二人睇電視。夫婦除了頻繁地故意撞擊椅子「還擊」、踢向事主手臂外，又用「大陸妹」稱呼事主等，對著鏡頭舉中指，並以諷刺語氣罵：「大陸必勝，大陸人最厲害」、「大陸女孩賣笑也行」等等。最終空姐用調位至特選經濟艙方式處理。國泰航空亦宣布，將拒絕此事件中二位滋擾他人的顧客未來乘搭任何國泰集團的航班。

近日小紅書帳戶「金玥霖」，發文指自己乘坐國泰航空航班時，因調整座椅而遭到後排一對說廣東話的夫婦不斷辱罵，叫她「大陸妹」，事件在中港成為熱話。（小紅書）

儘管國泰已就事件致歉，但女事主今日再表示，希望國泰航空對事件有所回應，「想要國泰道歉」，因為過往已經出現過很多類似事件，國泰之前道歉回應後好像並沒有甚麼改進。

涉事夫婦被國泰列入黑名單。（小紅書）

事件引起熱議，尤其是「搭飛機可唔可以挨後？」根本已是恆久以來的辯題，永遠都沒有最好的結論。前港姐袁彌明都有發文評論事件，她說：「起飛降落同食飯椅背拉直，其餘時間係乘客自由。至於電視角度問題，國泰經濟位係窄過好多西方航空公司。前面挨後係睇唔到電視架（㗎）啦，唔係第一日搭國泰econ吓哇？無common decency嘅人，不論來自哪嗰地區都係咁討人厭。」

袁彌明認為：「起飛降落同食飯椅背拉直，其餘時間係乘客自由。」（IG@yuenmiming）

袁彌明的看法。（Threads@yuenmiming）

至於毛記葵涌前老細兼執行董事林日曦，就畫火柴人圖去表達自己看法，他認為這個問題就像「有雞先，定係有家鄉雞先？」一樣，似乎永遠無法靠乘客自行解決。他說：「唯有建議航空公司以後分開兩班機：A：全部座位只可坐直，長途機都冇得挨後；B：全部座位只可挨後，食飯時都冇得坐直。價錢一樣，任君選擇。」繼續引發不少討論。

林日曦認為，搭飛機可唔可以挨後坐這個問題，永遠無法靠乘客自行解決。（IG@lam1hey）