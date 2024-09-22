J.ARIE 否認抽「明登」水 　自爆有打羽毛球了解他人：無咩好忌諱

「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」今日（22日）喺西九文化區藝術公園舉行，雖然雨勢有增無減，但無損入場人士嘅雅興。

「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」今日（22日）喺西九文化區藝術公園舉行。（葉志明攝）

⁠J.ARIE（雷深如）首次參與Pink Dot演出，她自覺完成了人生其中一項清單。提到早前因一句「了解中係咪即係打咗羽毛球？」而引起極大迴響，她接受訪問時指打羽毛球係認識人嘅好好方法，更指如今已經2024年，唔明大家點解咁避忌討論。「我都會用打羽毛球去認識人，同埋講返件事，我純粹想探討一個現象，因為嗰期好多人用『了解中』呢個terms ，咁了解中係拍拖嘅邊個階段？我純粹一個好無聊嘅問題，我個平台不嬲無咩人睇，但嗰個Threads 好多人睇。」

J.ARIE Threads 已「光榮結業」，她表示會專注其他平台。（葉志明攝）

而對於被指抽水，J.ARIE認為只要回應社會上所發生嘅事情，都會係抽水，而她未有指名道姓評論事件，問到是否因見到Edan嘅了解中而有感而發，J.ARIE話印象中有唔少人都以「了解中」回應，當中包括自己好友保錡。「我都有了解中嘅人。（有無打羽毛球？）打羽毛球係了解一個人好重要嘅方式，但並唔係唯一方式，所以無咩好忌諱。」J.ARIE望以藝人身份推廣性教育，因為有些傳統教育比較不合時。