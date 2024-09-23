姚焯菲剛滿18歲做女皇受盡萬千竉愛　細個仲被呢位殿堂級歌手抱過

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）早前香港完成演唱會後就已經回到新西蘭就繼續學業，昨日（22日）是她18歲生日，雖然她未能在港與「小菲象」（粉絲暱稱）一同慶祝生日，但就獲得不少圈中好友隔空慶祝。

雖然她未能在港與「小菲象」（粉絲暱稱）一同慶祝生日，但就獲得不少圈中好友隔空慶祝。(ig@chantelyiu)

今日（22日）是Chantel18歲生日。(ig@chantelyiu)

Chantel透過網上同小菲象表示：「昨日是17歲的最後一日，今日正式踏入18歲，其實我都想同18歲嘅自己講，首先作為一個大人非常之唔容易，第二就係我覺得雖然我嘅歲數係一個大人，但我嘅思想、心智仲係唔係非常之成熟，覺得自己仲係一個小朋友，我覺得唔緊要，青春永遠發自內心，我希望自己Keep住青春，仲有搵到一個方法係去成為一個好嘅大人同埋到條路成為一個好女仔，希望18歲以後嘅生活開開心心，我就非常之滿足。」

Chantel昨日（21日）透過網上同小菲象見面。(ig@chantelyiu)

「小菲象」為Chantel製作了一條成長短片，收集了她由小至大的照片，當中有一張是殿堂級歌手徐小鳳抱著她合照，原來小時候的Chantel已經同徐小鳳很有緣。除了「小菲象」製作的短片外，還有不少圈中好友送上生日祝福，當中包括了：DJ當奴、小儀、詹天文、鍾柔美、張馳豪等人。

「小菲象」為Chantel製作了一條成長短片，收集了她由小至大的照片，當中有一張是殿堂級歌手徐小鳳抱著她合照。(網上圖片)

好姐妹詹天文稱呼Chantel做「女王tel」，詹天文與Chantel亦頭貼頭合照，可以見到二人很Sweet。而張馳豪亦稱呼她做「queen」，可以見到Chantel在一眾「聲夢」好友眼中都是「女皇」般的存在，亦可以見到他們很疼愛Chantel。

好姐妹詹天文稱呼Chantel做「女王tel」。(ig@chantelyiu)

張馳豪亦稱呼Chantel做「queen」。(ig@chantelyiu)

Chantel同鍾柔美合照。(ig@chantelyiu)

當奴亦有拍片送祝福，當奴表示自己已經忘記了18歲：「就算喺新西蘭要考試同時兼顧香港嘅唱歌事業，唔使理佢哋呀，最緊要18歲時日日開開心心，食多啲、玩多啲，識多啲朋友，就算拍拖都所謂，因為要為將來嘅自己帶嚟開心嘅回憶，唔係點叫生日快樂。」

當奴亦有拍片送祝福。(ig@chantelyiu)