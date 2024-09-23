葉振棠同Joe Junior兵分兩路搞慈善演唱會　兩晚陣容都星光熠熠

香港人一直為善不甘後人，而娛樂圈中人更是常常取之於社會，用之於社會。港藝綜合製作將於10月9和10日，一連兩晚於荃灣大會堂演奏廳舉行慈善演唱會，9號晚的「勝利好歌聲慈善演唱會」受惠機構是「長幼同行基金」，10號晚的「歡樂好歌聲慈善演唱會」受惠機構是「心靈力量」。兩晚演出陣容星光熠熠，各有代表性和特色，9號晚歌手包括原已封咪但因慈善出山的葉振棠、代表兩代實力派選秀唱將姚兵和劉可，特別嘉賓是經常去探望老友記和向山區學校捐助的殷法清師傅；10號晚演出名單則包括唱盡歐西至尊金曲的懷舊英文歌王 Joe Junior、以及慈善歌手王俊堂及吳麗珠，特別喜賓則是影壇前輩邵音音。

葉振棠同Joe Junior兵分兩路搞慈善演唱會。(公關提供)

葉振棠同Joe Junior兵分兩路搞慈善演唱會。(公關提供)

演唱會主辦代表Denis表示現今社會有不少長者經濟並不是太好，也缺乏親人的關懷，有見及此，本著有錢出錢、有力出力的宗旨，構思了「勝利好歌聲慈善演唱會」和「歡樂好歌聲慈善演唱會」兩場演出，劉可表示：「能用歌聲為慈善出一分力是我的榮幸，而《長幼同行基金》旨在透過多元化活動，促進長者智慧傳承及幼兒敬老愛老，增進兩代之間的理解與欣賞，達成長幼共融與社會穩定的目標。」「有時獨居老人會因孤獨或失落感而感到不開心，甚至演化為情緒病，透過快樂小天使的探訪陪伴、送上祝福關愛，專業輔導，帶給他們歡笑和活力，身心也更健康。」Joe Junior 說：「今次歡樂好歌聲演唱會，王俊棠、吳麗珠和我好開心可以為《心靈力量》籌款，我知道他們的《心靈理髮師》每個月也會出動到老人中心幫公公婆婆剪頭髮，也會和他們傾計，關住他們的心靈健康，我見到這班老友記和義工相處時好開心，令到他們這個剪髪活動非常有意義，屆時我會唱好多英文金曲給大家欣賞。大家只要時間和能力許可，便千萬不要錯過任何可以去行善的機會。」

除咗葉振棠同Joe Junior，仲有劉可、王俊棠同吳麗珠。(公關提供)

除咗葉振棠同Joe Junior，仲有劉可、王俊棠同吳麗珠。(公關提供)