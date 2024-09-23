胡渭康、劉威煌和顏米羔穿華服弘揚中華文化　下月仲有賀國慶活動

文體旅局及康文署將於10月4日於伊利沙伯體育館舉行一場華服盛會「千人華服賀國慶」。這個以華服為主題，屆時約一千名來自本港及內地年青人將會身穿華服或具華服元素的服飾參與盛會，共同弘揚中華文化，亦促進兩地年青人交流。

文體旅局及康文署將於10月4日於伊利沙伯體育館舉行一場華服盛會「千人華服賀國慶」。(公關提供)

這個以華服為主題，屆時約一千名來自本港及內地年青人將會身穿華服或具華服元素的服飾參與盛會。(公關提供)

為配合「千人華服賀國慶」盛會，昨日（22日）特別安排了「華服電車雅聚賀國慶」活動，邀請了多個支持機構成員、義工大使胡渭康，以及表演嘉賓顏米羔和劉威煌穿上華服一起參與。他們於西環屈地街電車廠坐上開蓬電車 (128號) 出發往銅鑼灣電車總站，然後回程到屈地街電車廠。沿途拍攝香港美麗景點的相片或錄像，更可和街上的人們或遊客揮手打招呼，拉近彼此的距離。

為配合「千人華服賀國慶」盛會，昨日特別安排了「華服電車雅聚賀國慶」活動，邀請了多個支持機構成員、義工大使胡渭康，以及表演嘉賓顏米羔和劉威煌穿上華服一起參與。(公關提供)

為配合「千人華服賀國慶」盛會，昨日特別安排了「華服電車雅聚賀國慶」活動，邀請了多個支持機構成員、義工大使胡渭康，以及表演嘉賓顏米羔和劉威煌穿上華服一起參與。(公關提供)

穿上華服的胡渭康、劉威煌和顏米羔表示現時的華服的設計非常新穎，閒時也可穿著，而劉威煌和顏米羔更將於下月4日為「千人華服賀國慶」盛會表演，到時更有75隻獅子齊齊賀國慶，場面盛大，米羔說：「《千人華服賀國慶》盛會節目結合表演藝術與服裝設計。表演藝術包括音樂、舞蹈及中國功夫表演，展示年青人的澎湃活力。節目亦包含歷朝華服簡介、華服百科問答比賽、展示年青人創意的華服元素服飾穿搭，服裝設計方面邀請香港知名時裝設計師包括 Mr. Dorian Ho 何國鉦先生、Ms. Janko Lam 林春菊女士和 Ms. Grace Choi 蔡毅明女士分享設計理念及由專業模特兒展示其富華服設計元素的精選作品。」胡渭康表示他將以義工大使身份參與該活動，並會帶同啦啦隊一起表演。

穿上華服的胡渭康、劉威煌和顏米羔表示現時的華服的設計非常新穎。(公關提供)

當電車到達銅鑼灣總站後，支持機構成員及表演嘉賓會和康樂及文化事務署署長劉明光先生JP、副署長 (文化) 譚美兒女士和助理署長 (演藝) 區君儀女士，以及他們吉祥物「思文喵」及「活力仔」拍攝大合照，齊齊向大家展現中華文化。這個多元互動的文化體驗必定會給年青人留下深刻印象，對中華悠久燦爛的文明有更深刻的理解和認同，從而增強他們的文化自信和民族自豪感。

當電車到達銅鑼灣總站後，支持機構成員及表演嘉賓會和康樂及文化事務署署長劉明光先生JP、副署長 (文化) 譚美兒女士和助理署長 (演藝) 區君儀女士，以及他們吉祥物「思文喵」及「活力仔」拍攝大合照。(公關提供)

「千人華服賀國慶」盛會活動詳情：

日期：2024年10月4日(星期五)



時間：晚上7時30分



地點：伊利沙伯體育館表演場

