凍齡男神與吳彥祖激罕同框竟相識快30年　被嘲是開酒吧失敗的老闆

現年49歲的男神吳彥祖5月時進駐內地影音平台，除了與網民分享他的拍戲及生活外，最近還製作節目《完美祖合》，邀請相識多年的好友上節目一起玩遊戲、話當年，而最近一集的嘉賓則有凍齡男神之稱，更令人驚嘆的是兩位範疇不同的男神原來已經相識快30年。

孫耀威為吳彥祖的節目當人嘉賓。（小紅書）

孫耀威一曲《愛的故事（上集）》勾起大家集體回憶。（小紅書）

孫耀威還不怕老婆扭耳仔，親吻其中一位女主持的手背。（小紅書）

女主持非常興奮。（小紅書）

影片一開始便是大家耳熟能詳的「知不知對你牽上萬縷愛意」，沒錯，嘉賓就是孫耀威。孫耀威近年長駐內地發展，還轉型做埋網紅，活躍「直播間」，不時開直播與網民保持人氣，但他也不忘其歌手身分，早前更在內地舉行個唱，可謂撈得風山水起。

原來吳彥祖和孫耀威相識快30年。（抖音）

原來吳彥祖和孫耀威相識快30年。（抖音）

吳彥祖分享了不少舊照。（抖音）

吳彥祖分享了不少舊照。（抖音）

雖然妹妹孫美賢最近捲入不倫戀，但孫耀威心情似乎沒受影響。節目中，孫耀威獻唱其經典金曲《愛的故事（上集）》，勾起集體回憶，他還不怕老婆扭耳仔，親吻其中一位女主持的手背。

孫耀威被讚凍齡男神。（抖音）

大家一起在回憶當年。（抖音）

不過最令網民意想不到的是原來吳彥祖和孫耀威竟是快30年的老友，在傾偈環節中，吳彥祖分享一張舊照，裡面除了有其組合Alive成員連凱、尹子維外，還有《還珠格格》中飾演「爾康」的周杰，相中大家都非常年輕，吳彥祖感慨說：「這個是我大概開始認識你（孫耀威）的時候，就跟Andrew在一起的時候，連凱，就是1997年」；孫耀威也有感時間過得真的快：「97年，快30年了，真的是，看這些照片我覺得，想到那個時候發生的事情，有時候會感動到哭的。」

吳彥祖和孫耀威在97年認識。（小紅書）

吳彥祖和孫耀威在97年認識。（小紅書）

孫耀威稱看回舊照片，有時會感動到哭。（小紅書）

孫耀威稱看回舊照片，有時會感動到哭。（小紅書）

另外，孫耀威被另一主持人趙磊爆是一個開酒吧開不成功的老闆，開一個倒一個。吳彥祖笑指自己也倒了一、兩個了。趙磊笑說：「我剛才問他（孫耀威）你還想開酒吧吧，他說不開了。」孫耀威也很開心看到吳彥祖能到內地多一點時間，留在這裏，「我現在也搬來了內地，挺舒服的，所以你要多來，抽多點時間我們聚一聚。」

孫耀威被爆是一個開酒吧開不成功的老闆，開一個倒一個。（抖音）

吳彥祖笑指自己也不是好很多。（抖音）

孫耀威叫吳彥祖多來內地。（抖音）

多點聚聚。（抖音）

孫耀威太太陳美詩都有來探班。（小紅書）

雖然兩位男神近年都曾被指走樣，但今次見他們狀態極好，帥氣之餘還多了一份男人味，網民留言大讚：「兩大男神再同框，慢慢都是回憶殺」、「都是我的不老男神」、「這組合，簡直是顏值盛宴啊！」、「顏值還沒變還是依舊吸引人」。

網民留言。（微博截圖）

網民留言。（微博截圖）

網民留言。（微博截圖）

網民留言。（微博截圖）