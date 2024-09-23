陳少邦被指撞樣呢位人氣「中2生」　貼相自抽：介紹返佢係我細佬

現年43歲的陳少邦畢業於無綫第13期藝員訓練班，雖然星途不及兩位同班同學林峯和楊茜堯（前名：楊怡），但他多年來默默耕耘，近年憑演反派終於捱出頭，先後在劇集《疊影狙擊》和《反黑英雄》有亮麗演出，被網民封為「新一代奸角專業戶」。

陳少邦和林峯及楊茜堯同屬無綫第13期藝員訓練班學員。（IG@bond_chan）

陳少邦愈演愈奸，獲封「新一代奸角專業戶」。

曾有網民將陳少邦認錯做男團MIRROR成員Edan呂爵安。（小紅書）

陳少邦曾出po自抽。（小紅書）

除了好戲之外，陳少邦的顏值身型也相當不俗，最近還頻頻被指與不同靚仔撞樣，試過有網民將他認錯做男團MIRROR成員Edan呂爵安，亦有人指他跟周柏豪及郭政鴻撞樣，陳少邦不介意之餘還懂得玩「自抽」，在小紅書上載了9格不同男藝人的拼圖，並留言寫道：「邊個係我？？？人有相似 #邊位最相似？投票」，隨即引起網民熱議。

陳少邦再被指與古淖文。（小紅書）

曬出二人合照。（小紅書）

當年陳少邦曾與袁偉豪一起選過校草，甚至有網民大讚他顏值不輸林峯，靚仔樣獲得肯定。（小紅書）

陳少邦私下打扮也非常帥氣。（IG圖片）

近日，陳少邦在社交平台貼出他與《中年好聲音2》冠軍古淖文的合照，原來有網民覺得二人似樣，十足孖生兄弟一樣，所以陳少邦索性貼出合照由大家判定，並寫道：「雙生兒，介紹返佢係我細佬古淖文識分未？」果然識玩。網民紛紛留言：「真是沒有血緣關係的親生兄弟」、「古淖文好靚仔，你也是靚仔」、「呀 係有D似樣」、「某啲角度睇又真係有啲似」；也有網民讚他比古淖文靚仔。當然兩人並非孖生兄弟，但私下卻是老友鬼鬼，加上陳少邦太太是澳門人，故特別有親切感。

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）